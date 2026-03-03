為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    捷運東環段瑞光路將動工！在地企業曝：施工說明會前未徵詢意見

    2026/03/03 16:34 記者孫唯容／台北報導
    捷運東環段內湖瑞光路「CF710」區段標全長2.91公里，行經敬業三路、樂群二路及內科核心瑞光路，規劃在中山濱江國中旁及內湖區洲子二號公園、大港墘公園，分設「Y30」、「Y31」與「Y32」車站。圖為大港墘公園「Y32」站示意圖。（捷運局提供）

    捷運東環段行駛內湖區瑞光路的「CF710」區段已舉行開工動土儀式，不過目前瑞光路尖峰時段的道路服務水準已達E級（接近容量車流）、甚至最爛的F級（壅塞），各界擔憂未來內湖交通恐陷入黑暗期。日前捷運局舉辦施工說明會，議員李明賢及在地企業皆參與。與會企業直言，本次交維計畫缺乏有建設性的方向，且事前也未向企業蒐集意見，面對問題時，承辦方多數無法回答。

    「CF710」區段標全長2.91公里，行經敬業三路、樂群二路及內科核心瑞光路，規劃在中山濱江國中旁及內湖區洲子二號公園、大港墘公園，設置「Y30」、「Y31」與「Y32」車站，預計拆除人行道，維持車道數及寬度，同時研議將工程範圍內的洲子街、瑞光路改為配對單行道。

    與會在地企業說，本次施工說明會中提出的交維計畫，看不出有建設性的方向，方案多在談論哪裡派義警、義交，哪部分的區域要封路，但是內湖交通有特殊性，「原本就塞，封路後更塞」，透過傳統的計畫完全無法疏導。

    在地企業透露，本次施工說明辦得很倉促，沒有通知太多企業到場，且事前也沒有向企業蒐集意見，當天不少企業的問題，出面報告的承辦方無法回答，像施工第零期要拆人行道，包含行人的安全問題，停車場出入口受影響，該如何進出？假設封路封在停車場前該怎麼辦？這些問題都還無法回答。

    在地企業也表示，最重要的是，塞車程度預計會有多大影響，都還沒辦法說明，現場只說施工第零期要拆人行道，「影響不會很嚴重」，但是後面該怎麼辦？目前確切封路時程，以及大致開工的工期表，依然無法完全確定，希望儘速確認動線規劃，不少企業也希望市府、營造公司，與在地可以有更充分的溝通。

