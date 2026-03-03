再衝觀光人潮！彰化市踩街嘉年華3/7登場

彰化市3月7日踩街嘉年華，也有台灣藝團演出。（資料照，翻攝市公所臉書官網）

元宵節過後還有節目！彰化市「踩街國際嘉年華」7日晚間6點起熱鬧登場，共有41隊團體組報名參加競賽，獎金最高5萬元，另一條路線家庭組，計有150組報名，市長林世賢歡迎國人來逗熱鬧。

「踩街國際嘉年華」分兩條路線進行，一條為創意提燈踩街造型競賽活動踩街路線，將從成功社區活動中心前旭光西路出發，沿民生南路、民生路、永樂街、民族路、曉陽路、旭光西路，另一條路線為家庭組。

當天晚間還有另一組表演隊伍，邀請曼加非洲戰鼓團、安地斯樂團、菎萊布達亞旺、鳳天神鼓、新新向榮舞團等多元團體演出。特別的是，彰化市的日本友好城市，大分縣玖珠町及岡山縣津山市也將跨海參與，展現跨國情誼。共計36團超超豪華表演團體，超大陣容超強演出。

緊接在後的「慶典之都晚會」於晚間8點在旭光西路登場，除了頒發踩街獎項，更邀請歌手向蕙玲、陳忻玥獻唱，還提供2萬元禮券、咖啡機等家電摸彩。此外，超可愛的限量小提燈，第3場發放則在今天元宵節當晚6點起在彰化藝術館，歡迎民眾踴躍索取。

彰化市長林世賢指出，今年春節期間，憑藉永樂民族商圈與陳稜小西商圈的「雙商圈模式」，成功吸引突破150萬人次造訪，創下最強走春紀錄。為了延續這股熱潮，市公所3月7乘勝追擊推出「踩街國際嘉年華」與「慶典之都晚會」，力拚再衝一波觀光人潮。

彰化市3月7日踩街嘉年華，將有國際友人加入踩街。（資料照，翻攝市公所臉書官網）

彰化市3月7日踩街嘉年華，可望再衝觀光人潮。（資料照，翻攝市公所臉書官網）

