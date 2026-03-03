解鎖機場捷運3站 自行車族3/10起出國更方便

桃園大眾捷運公司金宣布，3月10日起開放桃園國際機場3站可攜帶自行車進站搭乘。（桃捷公司提供）

為響應政府推動「鐵馬旅遊」政策，桃園大眾捷運公司配合桃園國際機場公司調整航廈內自行車攜帶規範，今（2）日宣布3月10日起，增加開放A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A14a機場旅館站等3站可攜帶自行車進站搭乘，屆時機場捷運全線22個車站均可攜帶自行車進出站，打造更完善的自行車友善運輸環境，提升國內外旅客深度旅遊與低碳移動的便利性。

以往攜帶自行車前往機捷桃園機場3處車站的旅客，必須先完成摺疊或拆卸並妥善包裝，並以手提或肩背方式移動，且不得於航廈內牽行。隨著桃機3車站開放後，自行車旅客無論進行環台旅遊、輕旅行或攜車出國，可透過捷運實現無縫轉乘，出國旅客可直接牽行自行車至航廈站後，再依桃園機場及航空公司規定辦理特殊行李包裝與托運，而入境旅客領取特殊行李（自行車）後也可現場組裝並於桃園機場及機場捷運內直接牽行，實現「牽行免扛運」，有效減輕旅客負擔，讓攜車搭機更加省力便捷。

請繼續往下閱讀...

機場捷運沿線串聯多條自行車路線與熱門景點，包括新北市二重環狀自行車道（A2三重站）、機捷田園景觀大道（A10山鼻站）、南崁溪水岸自行車步道（A11坑口站）及老街溪河濱自行車步道（A22老街溪站）等，結合城市景觀與自然綠意，提供多元騎乘體驗，鼓勵國內外車友規劃小旅行，深入探索桃園、新北及台北地區城市風貌與在地文化。

桃捷公司提醒，旅客攜帶自行車搭乘時，須至車站詢問處購買自行車專用車票，於車站內禁用電扶梯、並以牽行方式通行；僅限搭乘普通車，並由第一節及第四節車廂指定車門進出與停放。平日開放時段為上午10點至下午四點，及晚間10點至營運結束，假日則全天開放。票價採「人車合併計費」，票價為搭乘里程票價加收50元固定費用；專屬票種不適用其他身分別優惠或與其他優惠票種併用。若為摺疊式自行車或拆卸並妥善包裝後符合物品尺寸規範，則比照一般行李規定免費攜帶。

桃捷公司表示，後續將觀察實施情形並滾動檢討優化相關措施，提供更安全、便捷且友善的運輸服務。相關乘車資訊及注意事項，3月10日起於桃捷公司官網提供查詢。

自行車族搭乘機捷限搭普通車，並須於第一、第四車廂指定車門進出。（桃捷公司提供）

自行車族搭乘機捷限搭普通車，並須於第一、第四車廂指定車門進出。（桃捷公司提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法