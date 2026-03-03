拱天宮牽線企業贈泰安公所四輪傳動車，提升山區服務能量。（圖由苗縣府提供）

苗栗縣泰安鄉因地處偏遠山區且地形崎嶇，公務往返與災情勘查挑戰極其艱鉅。為提升地方行政效率與保障基層人員安全，經地方反映、透過白沙屯拱天宮主委洪文華牽線，騏瑋集團董事長郭宏睿豪爽捐贈公務車，今天舉辦贈車儀式，盼提升公所即時服務與緊急應變能力。

苗栗縣長鍾東錦表示，泰安鄉幅員廣大，從前山至後山路途遙遠，極需性能優越的車輛支撐各項會勘、關懷訪視及急難救助任務。他特別感謝拱天宮主委洪文華從中牽線促成美事，讓鄉公所在推動公務時能更具即時性與應變能力，確保地方鄉親的需求能得到第一時間的照顧。

郭宏睿身為虔誠的媽祖信徒，分享其因健康因素曾向白沙屯媽祖許願，自此開啟公益之路。近年來他已陸續捐贈救護車與醫療巡迴車回饋社會，今日交付的車輛為其捐出的第7台，並全數命名為「白沙屯媽祖號」。他承諾將持續實踐回饋鄉里的心願，目標捐滿10台車，讓媽祖的慈悲大愛能隨公務車深入偏鄉各個角落。

泰安鄉長陳吉基則代表鄉民致贈感謝狀，強調這台車輛不僅是交通工具，更是媽祖關懷山區的力量延伸。公所未來將善用這份資源，強化各村部落的服務韌性，讓愛與溫暖在崎嶇的山徑間持續傳遞，造福更多部落居民。

