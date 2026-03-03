為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    熱血應援WBC！ 星宇航空打造限定「空中應援團」

    2026/03/03 16:23 記者黃宜靜／台北報導
    星宇航空表示，這次也邀請前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。（圖由星宇航空提供）

    星宇航空表示，這次也邀請前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。（圖由星宇航空提供）

    「2026第六屆世界棒球經典賽（WBC）」將於3月5日點燃戰火，星宇航空今天宣布即日起至3月8日期間，搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班全艙等旅客，都可以獲得台灣茶品牌-京盛宇提供「必勝祈願」限定茶禮，同時3月也規劃棒球主題機上影音內容，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。

    星宇航空表示，3月也有精心規劃棒球主題機上影音內容，精選多部棒球主題經典電影及電視節目，包括打破種族藩籬的《傳奇42號》、小市場創造大奇蹟的《魔球》以及不因年紀放棄夢想，成為大聯盟最老菜鳥投手的《心靈投手》等。同時，也同步上架2部台灣原創棒球節目《那些年，撐起職棒的他們》與《下班去吃飯—陳傑憲／林安可》，帶領旅客看見球場外的另一面，展現台灣棒球文化的多元樣貌。

    星宇航空說，更特別的是，星宇航空獨家收錄《夢想好棒》Podcast系列節目，邀請紀錄片導演龍男・以撒克・凡亞思、林智勝、王勝偉、黃宗安等重量級人物，從國際賽榮耀、傷痛重生到基層扎根，透過深度對談傳遞台灣棒球的精神核心。

    星宇航空表示，這次也邀請這屆WBC台灣隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片，以其豐富國際賽事經驗與熱血精神，號召球迷齊心為中華隊加油。

    星宇航空表示，3月精心規劃棒球主題機上影音內容，精選多部棒球主題經典電影及電視節目。（圖由星宇航空提供）

    星宇航空表示，3月精心規劃棒球主題機上影音內容，精選多部棒球主題經典電影及電視節目。（圖由星宇航空提供）

    星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇打造「空中應援團」。（圖由星宇航空提供）

    星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇打造「空中應援團」。（圖由星宇航空提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播