熱血應援WBC！ 星宇航空打造限定「空中應援團」

星宇航空表示，這次也邀請前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片。（圖由星宇航空提供）

「2026第六屆世界棒球經典賽（WBC）」將於3月5日點燃戰火，星宇航空今天宣布即日起至3月8日期間，搭乘台北（TPE）飛往東京（NRT）航班全艙等旅客，都可以獲得台灣茶品牌-京盛宇提供「必勝祈願」限定茶禮，同時3月也規劃棒球主題機上影音內容，將全台熱血應援氛圍延伸至萬米高空。

星宇航空表示，3月也有精心規劃棒球主題機上影音內容，精選多部棒球主題經典電影及電視節目，包括打破種族藩籬的《傳奇42號》、小市場創造大奇蹟的《魔球》以及不因年紀放棄夢想，成為大聯盟最老菜鳥投手的《心靈投手》等。同時，也同步上架2部台灣原創棒球節目《那些年，撐起職棒的他們》與《下班去吃飯—陳傑憲／林安可》，帶領旅客看見球場外的另一面，展現台灣棒球文化的多元樣貌。

請繼續往下閱讀...

星宇航空說，更特別的是，星宇航空獨家收錄《夢想好棒》Podcast系列節目，邀請紀錄片導演龍男・以撒克・凡亞思、林智勝、王勝偉、黃宗安等重量級人物，從國際賽榮耀、傷痛重生到基層扎根，透過深度對談傳遞台灣棒球的精神核心。

星宇航空表示，這次也邀請這屆WBC台灣隊備戰與情蒐團隊成員、前旅美投手郭泓志拍攝社群應援影片，以其豐富國際賽事經驗與熱血精神，號召球迷齊心為中華隊加油。

星宇航空表示，3月精心規劃棒球主題機上影音內容，精選多部棒球主題經典電影及電視節目。（圖由星宇航空提供）

星宇航空即日起至3月8日期間攜手台灣茶品牌-京盛宇打造「空中應援團」。（圖由星宇航空提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法