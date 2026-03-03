首創AI程式語言列大一必修 元智大學拚學生「人人懂AI」

元智大學今宣布，自115學年度起，將「AI程式語言」課程列為全校大一新生必修，成為全國第一所全面要求新生修習AI程式語言之高等學府。（記者楊綿傑攝）

元智大學今宣布，自115學年度起，將「AI程式語言」課程列為全校大一新生必修，成為全國第一所全面要求新生修習AI程式語言之高等學府，正式將人工智慧納入所有學生共同能力，未來學生在畢業前須完成至少3學分AI數位應用課程，要讓學生走出校門時「人人懂AI」。

人工智慧已是全球大學教育關鍵能力之一，美國普渡大學也宣布將AI能力列畢業門檻。元智大學校長廖慶榮指出，相較之下，國內多數大學仍以設立AI學程、跨域模組或競賽與課程獎勵等「融入式」方式推動，雖保有彈性，卻較難建立全體學生一致能力培育架構，而學校此次是以制度化必修全面導入AI。

元智大學教務長謝建興說明，學校早在105年即率先將程式設計列為全校通識必修課程，提出將程式語言與英語能力並列「新雙語」理念。歷經10年深耕與數位教育基礎累積，於今年完成全校AI學程系統整合，將原有程式設計課程全面升級為「AI程式語言」課程，所有學生自大一即建立AI思維與運算邏輯基礎，並須於畢業前完成至少3學分AI數位應用課程。

廖慶榮回顧，學校近年已逐步將AI素養融入既有課程與學程設計，並以「懂AI、用AI、創AI、領AI」為人才培育架構，除必修課，各學院依專業特色設計AI學程。工程、資訊與電通學院聚焦於AI模型、系統與應用實作，培養研發人才，更進一步結合產學合作、前瞻研究與科技倫理，並布局量子AI等新興領域，培養具備科技治理、策略思維與社會責任的人才。

謝建興指出，「懂AI」是全校學生必修「AI程式語言」課程，建立運算思維與人工智慧基礎素養；「用AI」是強調跨域應用，人文、管理與醫護等領域皆導入生成式AI與智慧分析，讓AI成為全校共享學習工具；「創AI」與「領AI」在工程與電通領域是進一步深化模型設計、系統開發與產學合作，並結合科技倫理與前瞻運算布局，形成完整人才培育體系。

各系皆已建立AI課程模組，讓學生在理解程式運算邏輯的同時將人工智慧實際導入各自專業領域。這不僅確保全體學生具備一致的AI基礎與人機協作應用能力，更建立從理解、應用到整合的完整能力進階軸線。此外，自115學年度起，學士班學生須完成跨領域學程、微學程、輔系或雙主修其中之一方可畢業，將跨域學習由「鼓勵選擇」提升為「制度性要求」。

