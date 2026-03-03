文教集團投入樂齡產業！竹市康軒樂活居動土 2年後提供171個養生宅

跨足高齡文教樂活領域，新竹市首座由民間投資的康軒樂活居動土， 2年後將提供171戶養生宅。（記者洪美秀攝）

新竹市首座在中油土地採地上權設定開發模式，由民間康軒文教集團投資超過15億蓋建的康軒樂活居，今天在陽明交大光復校區旁大學路舉行動土典禮，預計2028年完工營運，將是一座地下2層地上12層，可提供171個住宅選擇，更是首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅。

這也是康軒文教集團跨域投入樂齡產業的指標性建設，更是竹市首座結合健康管理、學習生活與社區共融的長租型養生住宅，董事長李萬吉與新竹市長高虹安共同主持動土典禮，高虹安提到，竹市是座融合科技、人文與綠意的幸福城市，交通便利，醫療量能完整，很適合樂齡族群安心長期生活。市府樂見民間企業以專業與遠見投入樂齡住宅，提供高齡長輩更安心的生活選擇。

請繼續往下閱讀...

李萬吉則說，台灣邁入超高齡社會，如何讓健康長者「住得安心、活得自在、有尊嚴」，是企業對社會的重要責任。康軒樂活居落腳大學城生活圈，鄰近國立清華大學與陽明交通大學，此處具備豐富綠地與人文氛圍，也串聯完整醫療與交通網絡，是兼顧便利與靜謐的理想長住環境。此次跨域興建養生村，建築將融合現代與日式元素，規劃171戶住宅單元，全區優於通用設計與適齡化規劃，並由專業護理、社工與生活團隊提供全天候支持，結合集團資源，規劃多元樂齡活動與學習體驗，預計2028年營運，提供長輩樂活完成屬於自己「第二人生」的夢想清單。

跨足高齡文教樂活領域，新竹市首座由民間投資的康軒樂活居動土， 2年後將提供171戶養生宅。（記者洪美秀攝）

跨足高齡文教樂活領域，新竹市首座由民間投資的康軒樂活居動土， 2年後將提供171戶養生宅。（記者洪美秀攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法