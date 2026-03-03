今年以來首度有感降雨 曾文水庫小進補

曾文水庫上游累積降雨創今年以來最高。（南水分署提供）

鋒面過境，為國內規模最大的曾文水庫集水區挹注水氣，今年以來首見「有感降雨」，截至下午3點，累積已逾40毫米，約「進帳」400萬立方米，水情小進補。

供應民生用水的南化水庫，截至下午3點，上游累積也超過30毫米，預估帶來40萬立方米的入流量，與曾文水庫一樣，都是今年以來單日最大降雨，挹注水情。

水利署南區水資源分署統計，截至今天下午3點，曾文水庫上游累積降雨量，是自去年8月5日後，近7個月來的單日最佳紀錄，秋冬降雨真的不夠明顯；南化水庫也是去年8月24日以來單日最佳，可見鋒面威力。

南水分署觀測，截至下午3點，曾文水庫上游累積降雨42.4毫米，水位標高211.51公尺，蓄水率40.21％，連同烏山頭水庫的有效蓄水量仍逾2.47億立方米；南化水庫上游累積降雨30.6毫米，水位標高169.89公尺，有效蓄水量4189萬立方米，蓄水率49.15％。

南水分署強調，南部地區目前供水正常，也籲請民眾持續養成節約用水的習慣。

南化水庫上游明顯降雨，水情小進補。（南水分署提供）

