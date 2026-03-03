為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    林業署花蓮24場贈苗明啟動 光復災區7場

    2026/03/03 16:04 記者花孟璟／花蓮報導
    3月植樹月花蓮將舉行24場次贈苗活動，需自行準備塑膠袋或紙箱等容器。（資料照）

    3月植樹月花蓮將舉行24場次贈苗活動，需自行準備塑膠袋或紙箱等容器。（資料照）

    115年植樹月3月開始，林保署花蓮分署在花蓮舉辦24場次贈苗活動，第一場次明天豐濱鄉公所舉辦，而去年因堰塞湖洪災土地埋沒的光復鄉災區，則分別在本月17日至20日舉辦7場贈苗，深入災區各社區舉辦，每人限領5株樹木，幫助災區土地復原，每場次500株送完為止。

    林保署花蓮分署指出，花蓮今年植樹月活動分別在13鄉鎮舉辦24場，每一場次提供苗木3到5種，領取需自備環保袋，首場次明天早上9點半在豐濱鄉公所門口舉辦，提供雙花金絲桃、蘄艾、山黃梔、台灣肖楠、田代氏石斑木供民眾索取，須憑紙本發票、乾電池就可兌換。

    林保署指出，今年10種台灣原生種苗木當中，厚葉石斑木、田代氏石斑木因為耐旱耐鹽，適合居家綠籬；喜歡栽種香花者可選山黃梔；蘄艾（芙蓉）有優雅的傘狀樹冠及灰白葉片適合環境美化，但忌積水要注意；想要打造蝴蝶花園的民眾可選蜜源植物雙花金絲桃，開花期可吸引蜜蜂、蝴蝶；長青喬木台灣肖楠適合有足夠土地空間的民眾栽植。

    針對光復鄉災區特別舉辦7場次，樹種包括雙花金絲桃、月橘、台灣肖楠、田代氏石斑木及厚葉石斑木，17日在大馬太鞍活動中心（上午、下午各一場）、18日上午大華村活動中心、18日下午大同村活動中心；19日上午大安村活動中心、19日下午太巴塱東北社區活動中心；20日上午東富村活動中心。

    今年度植樹大會則預計下週六14日上午在國立花蓮高級農業職業學校畜牧場，林保署花蓮分署今年將與花農產學深度融合，簽署合作備忘錄（MOU），植樹基地選定1.6公頃的畜牧場面積1.6公頃，將翻耕移除外來種銀膠菊，栽種5年期相思樹、15年期楓香及 30 年期台灣櫸等不同伐期經濟樹種，從育苗到加工，以實踐國產材及林下經濟政策，同時也培育在地人才。

    花蓮植樹節贈苗活動明天將在豐濱鄉舉辦第一場次，圖為2025年活動。（資料照）

    花蓮植樹節贈苗活動明天將在豐濱鄉舉辦第一場次，圖為2025年活動。（資料照）

    2026年植樹節活動送樹苗場次，在光復鄉災區增加7場次時間表。（林保署提供）

    2026年植樹節活動送樹苗場次，在光復鄉災區增加7場次時間表。（林保署提供）

    林保署在花蓮舉辦各場次贈苗活動時間表。（林保署提供）

    林保署在花蓮舉辦各場次贈苗活動時間表。（林保署提供）

