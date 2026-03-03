第6屆航港大數據創意應用競賽即起報名 最高獎金15萬元

航港局副局長劉志鴻指出，從2021年起，航港局每年持續辦理「航港大數據創意應用競賽」，就是想鼓勵各界透過「iMarine航港發展資料庫」及其他政府開放資料的加值應用，提出契合航港實務需求的卓越方案，進一步打造連結政府與民間的公私協力平台。（記者黃宜靜攝）

為促進航港產業數位轉型，交通部航港局舉辦「航港大數據創意應用競賽」，今年邁入第6屆，競賽將分為學生組、社會組，自3月起至5月底開放報名，6月底公布預賽結果，8月底前決賽評選、9月初頒獎，第1名隊伍可得15萬元獎金。

航港局副局長劉志鴻表示，隨著數位治理與資料驅動決策趨勢日益成熟，航港政策規劃與產業發展，已不只是侷限於單一專業，而是需要結合資料分析、科技應用及跨域思維，來因應產業在數位轉型、智慧管理及綠色永續等多元議題的挑戰。

請繼續往下閱讀...

劉志鴻指出，從2021年起，航港局每年持續辦理「航港大數據創意應用競賽」，就是想鼓勵各界透過「iMarine航港發展資料庫」及其他政府開放資料的加值應用，提出契合航港實務需求的卓越方案，進一步打造連結政府與民間的公私協力平台。

劉志鴻表示，去年共有79支隊伍、280位參賽者參與，其中67隊是學生組、12隊是大人組。回顧過去5屆競賽，可以發現這個比賽的號召力與影響力正逐步提升，參賽隊伍背景日益多元，社會組部分，有許多非航港背景者組隊參加，學生組的隊伍中，更可見資訊、工程、商管、設計等非航港領域科系學生，提出別具巧思的應用成果、屢獲佳績。

劉志鴻強調，近來AI工具與技術發展日新月異，鼓勵參賽者善用AI工具輔助資訊蒐集、數據分析、創意發想等，並希望參賽者能保有獨立思考能力，在數位技術的輔助下，發揮最具實踐價值的創意。

這屆競賽學生組及社會組得獎隊伍，也將有豐富的獎勵，包含競賽T-shirt、獎盃、獎狀及獎金，其中得獎隊伍第一名可獲得15萬元、第二名可獲得10萬元，第三名也可獲得5萬元等。另外，入圍決賽隊伍也可依需求，提出參賽證明的申請。競賽報名自今年3月1日至5月31日止，後續規劃於6月公布預賽評選結果、8月底前完成決賽評選、9月初舉辦成果發表及頒獎典禮，歡迎各界踴躍組隊參加。

第6屆航港大數據創意應用競賽，自3月起至5月底開放報名，後續規劃於6月公布預賽評選結果、8月底前完成決賽評選、9月初舉辦成果發表及頒獎典禮。（圖由航港局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法