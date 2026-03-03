為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    2026台灣燈會 矯正機關花燈蟬聯17年燈王

    2026/03/03 15:58 記者林宜樟／嘉義報導
    法務部長鄭銘謙（左2）等主持參與花燈成果發表會。（記者林宜樟攝）

    法務部長鄭銘謙（左2）等主持參與花燈成果發表會。（記者林宜樟攝）

    矯正署所屬矯正機關配合法務部柔性司法政策，致力推動藝文教化工作，透過每年參加全國花燈競賽，使收容人在製作過程中，體悟、改正過去錯誤的行為，磨練復歸社會的毅力與信心，今年在嘉義縣舉辦的台灣燈會「全國花燈競賽」，法務部矯正署新竹監獄以作品《童話》在競爭最激烈的「機關團體組」獲全國「燈王」寶座，達成17連霸。

    法務部長鄭銘謙、嘉義縣長翁章梁等今天參與在長榮文苑酒店舉辦的成果發表會，花燈老師講解花燈製作過程，鄭銘謙與翁章梁一同為駿馬花燈點睛，主持啟動儀式，與交通部及相關單位參加，向社會大眾分享矯正成效。

    鄭銘謙說，每座花燈的璀璨光影，象徵著矯正機關溫暖有感的柔性教化環境和收容人回望光明的眼神，期盼社會各界以更多理解與包容，支持矯正工作、接納更生人，讓復歸之路不再孤單，讓善的循環持續擴大，也讓收容人脫離犯罪淵藪，不再重蹈覆轍，同時學習精湛的花燈工藝，延續我國傳統技藝人才。

    法務部矯正署表示，本次共77件鐵窗牌花燈參賽，新竹監獄以「童話」作品的牙籤花燈，巧妙結合傳統工藝與溫馨、純真童話故事的想像力，傳達「童心不滅，夢想長明」的理念，獲得燈王，其他矯正機關有特優5座、優等8座、甲等9座、佳作18座，共計41件，獲獎率高達53%。

    翁章梁說，台灣燈會今天開幕，持續至3月15日，邀請民眾到「花燈競賽區」欣賞矯正機關製作的精美花燈，共同見證收容人蛻變成果，也參觀各組得獎花燈作品。

    法務部矯正署新竹監獄以作品《童話》在「機關團體組」獲全國「燈王」。（矯正署提供）

    法務部矯正署新竹監獄以作品《童話》在「機關團體組」獲全國「燈王」。（矯正署提供）

    法務部長鄭銘謙為駿馬花燈點睛。（記者林宜樟攝）

    法務部長鄭銘謙為駿馬花燈點睛。（記者林宜樟攝）

    花燈老師講解花燈製作過程。（記者林宜樟攝）

    花燈老師講解花燈製作過程。（記者林宜樟攝）

    矯正署所屬機關製作的獲獎花燈。（矯正署提供）

    矯正署所屬機關製作的獲獎花燈。（矯正署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播