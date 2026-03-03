2026台灣燈會 矯正機關花燈蟬聯17年燈王

法務部長鄭銘謙（左2）等主持參與花燈成果發表會。（記者林宜樟攝）

矯正署所屬矯正機關配合法務部柔性司法政策，致力推動藝文教化工作，透過每年參加全國花燈競賽，使收容人在製作過程中，體悟、改正過去錯誤的行為，磨練復歸社會的毅力與信心，今年在嘉義縣舉辦的台灣燈會「全國花燈競賽」，法務部矯正署新竹監獄以作品《童話》在競爭最激烈的「機關團體組」獲全國「燈王」寶座，達成17連霸。

法務部長鄭銘謙、嘉義縣長翁章梁等今天參與在長榮文苑酒店舉辦的成果發表會，花燈老師講解花燈製作過程，鄭銘謙與翁章梁一同為駿馬花燈點睛，主持啟動儀式，與交通部及相關單位參加，向社會大眾分享矯正成效。

鄭銘謙說，每座花燈的璀璨光影，象徵著矯正機關溫暖有感的柔性教化環境和收容人回望光明的眼神，期盼社會各界以更多理解與包容，支持矯正工作、接納更生人，讓復歸之路不再孤單，讓善的循環持續擴大，也讓收容人脫離犯罪淵藪，不再重蹈覆轍，同時學習精湛的花燈工藝，延續我國傳統技藝人才。

法務部矯正署表示，本次共77件鐵窗牌花燈參賽，新竹監獄以「童話」作品的牙籤花燈，巧妙結合傳統工藝與溫馨、純真童話故事的想像力，傳達「童心不滅，夢想長明」的理念，獲得燈王，其他矯正機關有特優5座、優等8座、甲等9座、佳作18座，共計41件，獲獎率高達53%。

翁章梁說，台灣燈會今天開幕，持續至3月15日，邀請民眾到「花燈競賽區」欣賞矯正機關製作的精美花燈，共同見證收容人蛻變成果，也參觀各組得獎花燈作品。

法務部矯正署新竹監獄以作品《童話》在「機關團體組」獲全國「燈王」。（矯正署提供）

法務部長鄭銘謙為駿馬花燈點睛。（記者林宜樟攝）

花燈老師講解花燈製作過程。（記者林宜樟攝）

矯正署所屬機關製作的獲獎花燈。（矯正署提供）

