學測後怎麼選大學？ 成大推跨域學制讓興趣變專長

成大「跨域彈性學制」打破傳統學科界線，提供學生更彈性、高自主性與具制度的支持學習。（圖由成大提供）

115學年度大學學科能力測驗成績公布後，繁星推薦與個人申請陸續展開，學生最關心的問題不只是「選哪所大學」，而是哪所大學能真正支持自我探索、跨域發展與長遠志向。

國立成功大學指出，隨著人工智慧、淨零轉型與數位創新快速發展，單一專業已難以應對未來挑戰。成大自113學年度起推動「跨域彈性學制」，以「客製化128學分」為核心，整合全校11個學院、47個系所資源，打破傳統學科界線，讓學生自主規劃更彈性、制度支持的學習路徑。

114年起，成大更以「領域專長」為核心，學生可依興趣與生涯目標自由組合跨院課程，畢業可取得跨領域學士學位，讓學生不再只是「就讀某一系」，而能在成大學術沃土中，培養專屬自己的專業樣貌。

1名中文系學生分享，大二時因對人工智慧與跨域學習感興趣，自學製作聊天機器人與網站，進而申請跨域彈性學制。他坦言，一開始非常緊張，擔心非本科背景會被質疑，但教授們鼓勵不同科系的學生交流合作。透過課堂與專題實作，她跨出舒適圈，也認識來自各學院的夥伴，逐步建立跨域自信。

另有學生表示，在參與磁振造影（MRI）醫學影像分割專案時，會思考如何將技術應用於甲骨文字解讀，並與教授討論可行性。跨域學習制度，讓原本遙不可及的構想逐步落地，將未知轉化為勇氣與信心。

成大提供「雙學士模式」與「專長學士模式」，前者可在原系所基礎上加修專長微學程取得雙學士學位，後者則提供高度自主規劃，打造個人特色專業。讓理、工、醫、管、人文對話，創意與科技交會。

成大表示，未來的關鍵不在單一學科，而是多元跨域學習帶來的各種可能。跨域彈性學制讓學生把興趣轉化為實力，把未知轉化為信心，勇敢迎接未來挑戰。

