8年打造8座親子公園 宜蘭冬山美和親子公園預計年底完工

宜蘭縣冬山鄉美和親子公園預計年底前完工，圖為模擬示意圖。（圖由冬山鄉公所提供）

宜蘭縣冬山鄉公所計畫在鄉內的美和路與永清路口新建美和親子公園，規劃步道、健身設施，作為附近社區的「後花園」，目前在做細部設計，預計暑假發包施工，年底前完工，啟用後將成為全鄉第8座親子公園。

冬山鄉長林峻輔今天（3日）表示，他8年前上任後啟動親子公園設置計畫，已在鄉內打造7座親子公園，第8座的美和親子公園原本是閒置公園綠地，現由規劃單位在辦理細部設計，可望在年底前完工啟用，供住戶就近使用，也為冬山親子們增加1處友善的活動空間。

冬山鄉美和親子公園預定地屬於公園綠地，占地285坪，定位為適合各個年齡層使用的全齡公園，將設置步道、沙坑、健身設施等遊憩器材，冬山鄉公所編列600萬元預算，現在進入細部設計階段，希望在暑假發包動工。

美和親子公園一帶住戶密集，公園完工啟用後，供居民散步及遊憩健身之用，扮演附近社區的「後花園」。冬山鄉公所表示，有關公園設施建置，已彙整各界意見納入設計時的參考。

