為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    8年打造8座親子公園 宜蘭冬山美和親子公園預計年底完工

    2026/03/03 15:52 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭縣冬山鄉美和親子公園預計年底前完工，圖為模擬示意圖。（圖由冬山鄉公所提供）

    宜蘭縣冬山鄉美和親子公園預計年底前完工，圖為模擬示意圖。（圖由冬山鄉公所提供）

    宜蘭縣冬山鄉公所計畫在鄉內的美和路與永清路口新建美和親子公園，規劃步道、健身設施，作為附近社區的「後花園」，目前在做細部設計，預計暑假發包施工，年底前完工，啟用後將成為全鄉第8座親子公園。

    冬山鄉長林峻輔今天（3日）表示，他8年前上任後啟動親子公園設置計畫，已在鄉內打造7座親子公園，第8座的美和親子公園原本是閒置公園綠地，現由規劃單位在辦理細部設計，可望在年底前完工啟用，供住戶就近使用，也為冬山親子們增加1處友善的活動空間。

    冬山鄉美和親子公園預定地屬於公園綠地，占地285坪，定位為適合各個年齡層使用的全齡公園，將設置步道、沙坑、健身設施等遊憩器材，冬山鄉公所編列600萬元預算，現在進入細部設計階段，希望在暑假發包動工。

    美和親子公園一帶住戶密集，公園完工啟用後，供居民散步及遊憩健身之用，扮演附近社區的「後花園」。冬山鄉公所表示，有關公園設施建置，已彙整各界意見納入設計時的參考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播