    生活

    台灣海洋資源豐富但「海洋相關科系」超冷門 網分析兩大主因

    2026/03/03 17:43 即時新聞／綜合報導
    網友好奇，台灣海洋資源豐富，不過跟海洋有關的科系都不是很熱門。（資料照）

    網友好奇，台灣海洋資源豐富，不過跟海洋有關的科系都不是很熱門。（資料照）

    台灣四面環海，海洋資源豐富，正逢學測成績公布，選填志願的話題又重回討論。有網友發問，台灣明明是海島型國家，不過跟海洋有關的科系都不是很熱門，話題一出，掀起網友討論。

    一名網友在Threads發文表示，台灣明明是海島型國家，海洋資源相當豐富，照理來說海洋相關科系都會很熱門，不過事實上，跟海洋有關的科系都不是很夯，甚至是被掛上冷門的標籤。

    貼文曝光後，網友紛紛表示，主要原因可能是大學職訓所化所致，「對學生來說，相關科系的職業前景不明確不熟悉，就不太可能選擇，最後影響到科系發展乃至存活」、「海洋科學系畢業飄過，同學有做相關工作的真的不多」、「台灣這些科系都不錯，只是現實是出路和產業獲利不如科技業，所以年輕學生讀這些系所，身旁的人都會擔心他們『錢』途不佳」、「我覺得主因是海洋相關科技還是多屬於一級產業，漁民其實不需要來念海洋相關科技，從過去的經驗法則和設備就可以賺到錢了。相關海洋科系畢業的，其實沒有很直接對應的職業」。

    也有網友以歷史的角度分析，認為與過去戒嚴時期的「海禁政策」有關，「我們的教育不是讓我們安全在海邊玩耍、與海洋共處，而是告訴我們海洋很危險，所以海洋才會這麼冷門」、「船隻法令完全是1950年代的思考模式」、「長期的海禁，導致海洋文化徹底斷層有關，沒有這些可供追認的文化記憶，也就降低了對於海洋認識的興趣」。

    
    
