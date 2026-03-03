為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    平溪十分國小研發永續天燈 今晚天燈節升空

    2026/03/03 15:49 記者黃子暘／新北報導
    新北市十分國小師生與金山科技中心合作研發「改良式環保永續天燈」，透過人工智慧輔助設計、材料革新，降低天燈施放後對山林造成的負擔。（圖由新北市教育局提供）

    施放天燈是元宵節習俗，但環保問題不可不慎，為回應在地需求，新北市十分國小師生與金山科技中心合作研發「改良式環保永續天燈」，透過人工智慧輔助設計、材料革新，降低施放後對山林造成的負擔，讓文化傳承、環保得以並行，也已取得經濟部新型專利保障。教育局長張明文指出，今晚（3日）平溪天燈節第2場次將在十分廣場登場，會同步施放永續天燈。

    傳統天燈施放後的竹架與鐵絲殘留物，長期增加環境清理壓力，十分國小校長吳忠霖表示，學校以校訂特色課程「天LIGHT」為主軸，將結構設計、材料科學與永續理念融入教學，帶著孩子拆解天燈結構、測試不同材料的燃燒效果，透過反覆試驗，找到更友善環境的設計，也讓學生了解，文化保存與環境保護並非二選一，而是能透過創意與科學方法找到平衡。

    該校學生簡宏哲說，參與永續天燈製作後才知道原來放天燈也會影響山林環境，看到自己做的天燈順利升空，心裡很開心，希望未來的平溪更乾淨美麗。

    教育局表示，十分國小團隊在金山科技中心協助下，透過結構設計改善、材料測試，研發出更能充分燃燒、減少殘留物的環保永續天燈，這項跨校成果呼應聯合國「永續城鄉」與「氣候行動」的永續發展目標（SDGs），也讓孩子透過實作，把課堂所學轉化為守護家鄉的行動，市府將持續支持學校強化科技應用與在地議題連結，讓學生在參與文化傳承的過程中，也學習尊環保永續。

