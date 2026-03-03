為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄林園洋蔥節七日登場 打造國際洋蔥創意料理區

    2026/03/03 16:00 記者洪臣宏／高雄報導
    林園洋蔥進入盛產。（記者洪臣宏攝）

    林園洋蔥進入盛產。（記者洪臣宏攝）

    高雄林園年度盛事「林園洋蔥節」將於7、8日登場，今年活動擴大辦理，特別打造「國際洋蔥創意料理區」，邀請來自越南、泰國、印尼、日本等國家新住民，結合客家及原住民族群代表，共同以洋蔥為主題發揮創意，並開放民眾進入蔥田ㄎㄠ洋蔥。

    林園洋蔥節將於7日上午於林園夜市舉辦，更推出限量100份免費洋蔥料理試吃活動，並安排舞台表演，由林園高中及各國中小學接力演出；另規劃手作DIY體驗活動，讓親子共同參與，深入認識洋蔥的多元應用與生活價值。

    林園區代理區長梁孔成表示，誠摯邀請民眾7日至8日齊聚林園，一起ㄎㄠ洋蔥、逛市集、看表演，有別以往，今年邀請多國及不同族群代表，示範不同的洋蔥料理，開放5分地蔥田供ㄎㄠ洋蔥，報名秒殺。

    林園區為台灣洋蔥生產重鎮，主要品種為「定遠6號」，也就是平常食用的黃洋蔥，另外也兼種白洋蔥和紫洋蔥，白洋蔥又稱「牛奶洋蔥」，質地比黃洋蔥更幼嫩，但照顧不易，僅少量栽種；紫洋蔥，除了用來配色、涼拌，大多賣給酒廠泡酒。去年氣候異常減產，今年氣候穩定，產量恢復正常，種植面積83.57公頃，較去年增加18公頃，預估總產量可達7793公噸，正進入盛產期。

