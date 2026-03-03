2月起商港區無人機申請鬆綁 未申請、酒後操作最高罰150萬

商港區域無人機飛航活動申請及管理新規定2月1日起施行。（航港局提供）

過去商港區禁止無人機飛行，交通部航港局表示，為強化國家關鍵基礎設施安全並維護商港區域作業秩序，今年2月起放寬可申請商港無人機飛航活動，限政府機關（構）、學校或法人於飛航活動7日前提出申請，尤其在從事飛航活動時，應遵守相關操作規定及限制，若操作人酒後操作、競速，以及未經申請使用無人機時，可依商港法處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，情節重大者更會沒入遙控無人機。

航港局副局長劉志鴻表示，為強化國家關鍵基礎設施安全並維護商港區域作業秩序，行政院核定「商港法」第36條之1及第65條之1，並自今年2月1日起施行，未經許可擅自在商港區域內從事遙控無人機飛航活動，或雖經許可但違反相關規定者，將依商港法處新台幣30萬元以上、150萬元以下罰鍰，情節重大者並得沒入遙控無人機。

航港局說明，過去是全面禁止無人機在商港區飛行，一旦發現違規，將開罰10萬至50萬元，過去僅發生1件違規案件，遭處10萬元罰鍰。在這次商港法修法後，將罰鍰金額增加，只要是未申請、或是未遵守相關操作規定及限制，就會開罰30萬到150萬罰鍰。2月上路至今，尚未收到申請、也未有開罰紀錄。

劉志鴻指出，配合商港法法規施行，同日也施行「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」及公告「商港區域特定範圍」。在新規定施行後，商港區域特定範圍僅限政府機關（構）、學校或法人得申請遙控無人機飛航活動，並應於飛航活動7日前，檢具相關申請文件，至於國際商港、布袋港及澎湖港則須向台灣港務公司提出申請，金門港或馬祖港則向金門縣政府或連江縣政府提出申請，經上開單位審查許可後始得從事飛航活動。

劉志鴻強調，從事飛航活動時，也應遵守相關操作規定及限制，如操作人應受酒精、精神作用物質限制，不得有危害任何生命及財產的行為，同時在操作無人機時，禁止競速、投擲或噴灑物件，並保持避讓警覺及遠離阻擋視線物體30公尺以上，確保不影響港區現場作業安全。

航港局提醒，於商港區域內從事遙控無人機飛航活動，除應依「商港法」及「商港區域特定範圍內遙控無人機飛航活動申請及管理辦法」規定辦理外，並應遵守「民用航空法」及「遙控無人機管理規則」，避免因違反相關規定而受罰。

