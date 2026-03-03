為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    內科交通黑暗期來了！捷運東環段瑞光路將動工 李明賢：至少4年

    2026/03/03 15:31 記者董冠怡／台北報導
    與瑞光路平行的洲子街，平時下班尖峰本就易塞。（記者董冠怡攝）

    與瑞光路平行的洲子街，平時下班尖峰本就易塞。（記者董冠怡攝）

    深入內湖科學園區核心的捷運環狀線東環段「CF710」區段標，規劃在中山濱江國中旁及內湖區洲子二號公園、大港墘公園，設置「Y30」、「Y31」與「Y32」車站，根據捷運局規劃，交通維持計畫審查中；議員李明賢憂心，瑞光路上、下班尖峰壅塞，道路服務水準接近最差的E級、甚至已達最差的F級，市府至今均未完整說明因應對策，憂心塞車惡化，長達至少4年的交通黑暗期，讓內科成為「超級停車場」。

    不過有民眾反映，近日「Y32」站大港墘公園已在挖地，附近大樓辦公室開會都能感受到震動。對此，捷運局回應，目前於大港墘公園進行部分區域鋪面破碎作業及設施拆除，破碎作業將分階段施作，已要求廠商縮短施工時間，預定3月31日前完成，將請施工廠商降低施工產生的影響。

    李明賢表示，東環段是紓解內科壅塞交通的重大建設，捷運局日前舉辦施工說明會，對於施工期間的交通影響程度、車行時間可能增加多少、如何降低衝擊，以及最壞情況、黑暗期是否長達10年等，與會官員並未給出明確答覆。

    李明賢指出，依照時程表，「Y30」至「Y32」預計4月進場、8月架設圍籬，瑞光路即將調整為「西行3車道、東行1公車道」，未來勢必對內科上、下班造成極大衝擊，動工在即，交維計畫尚在審查中。施工期間規劃由洲子街作為替代道路，是否經過模組分析？

    他提到，東環段預定2035年完工，若以「Y30」至「Y32」而言，施工期估至2029年，等於交通黑暗期至少長達4年，目前瑞光路尖峰道路服務水準落在接近最差的E級，甚至是最差的F級，塞車情況恐隨施工惡化成大型停車場。

    捷運局補充，交維計畫目前還在進行審查評估中，暫定於明年初才會於道路上設置施工圍籬及進行改道作業，今年僅會於非道路上進行相關施工。

    據了解，市府已開過道安會報幹事會議，並針對交通衝擊部分向捷運局提出改善建議，經重新修正後，上週將報告送進交通局，正在排程進入大會審查。

    大港墘公園。（記者董冠怡攝）

    大港墘公園。（記者董冠怡攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播