    高中生創意助小農 鳳梨「全果變黃金」

    2026/03/03 15:27 記者黃淑莉／雲林報導
    維多利亞實驗高中一年級3名學生參加全國高中職新農業行銷實作大賽，發揮創意助古坑鳳梨農開發出多元商品熱銷。（記者黃淑莉攝）

    鳳梨生長期約18個月，盛產期是3月底至6、7月，這幾年極端氣候加劇，生產成本增加，雲林古坑鳳梨農吳裔舒說，只靠賣鮮果不夠，須更多元開發，讓全果都可用，維多利亞實驗高中3名高一學生組隊參加「全國中職新農業行銷實作大賽」與吳裔舒合作，開發出鳳梨酥、鳳梨果乾、鳳梨汁及酵素等產品，意外受歡迎，3個月已賣出2000顆鳳梨酥。

    雲林古坑是國內金鑽鳳梨重要產地之一，家中種鳳梨逾40年，因農村人力短缺，吳裔舒表示，她與哥哥讀大學時放假就要回家幫忙，畢業後2人直接回家種鳳梨，發現第一線生產很辛苦，只賣鮮果，若有格外品市場拍賣價格低不夠成本，想要提高收益，就要越種越多，相對人力需求越多，所以要開發鳳梨多元利用價值。

    吳裔舒指出，前幾次維多利亞學生參加全國高中職新農業行銷實作大賽表現優異，孩子對農產多元利用有新創意，因此找學校幫忙，開啟這次合作。

    維多利亞學生高欣彤、楊詠丞、蕭晨宇實地到吳家鳳梨田勘查及訪談，找出困境及優勢後，再媒合歐家手作烘焙坊，研發出少油、少糖的造型鳳梨酥，因為熬煮鳳梨內餡，開發出鳳梨汁，竟意外受歡迎，另鳳梨皮又製成酵素等。

    高欣彤說，產品品質穩定接受訂單，3個月已賣出鳳梨鮮果1000公斤、果乾200公斤、鳳梨酥2000顆、酵素100瓶、鳳梨汁300瓶，且成功促成果農與烘焙坊長期合作關係，達到多元銷售管道，增加農民收益。

    學生創意研發出鳳梨全果利用的多元商品。（記者黃淑莉攝）

