國際交換生體驗台東炸寒單 女學生炸到自己嚇壞滿地跳

女學生嚇得滿地跳，手機掉出來瞬間。（記者劉人瑋攝）

台東元宵炸寒單活動從3月1日開始，昨天下午正式邁向陣頭遶境與炸寒單高潮，其中「玄武堂」的國際交換生炸寒單體驗也是每年的有趣環節，一如往常，炸到自己的比炸到目標的更多，外籍女學生炸得自己滿地跳，實在是「傷人八百，自損一千」。

今年是活動舉辦第14年，儘管人數僅20人，但交換生一樣體驗得十分盡興。主辦單位之一、台東普悠瑪扶輪社表示，少子化衝擊影響甚巨，國外少子化、台灣更嚴重，這項透過民俗推展觀光文化的模式也受到衝擊，未來會再結合其他區域、增加交換生數量。

請繼續往下閱讀...

台東「玄武堂」今年舉辦第14年的國際交換生炮手體驗，20名來自世界各地的國際交換生穿戴炮手配備，伺機燃炮丟向轎上的肉身寒單，這次擔任外籍肉身寒單的3名男外籍學生來自德、美、印等國。

印度籍肉身寒單Pary Mihir Thakkar表示，自己很興奮，但想到會被同學炮炸，「大家交情好不好，等下就知道」。女交換生艾羅說，同學感情不錯，「但該炸還是要炸，不會手軟」。事實證明，外籍交換生還是「維持傳統」，而且與同學交情十分好，開炸1分鐘，許多人要不是「熄火」就是爆在手中，和觀眾相比肉身寒單幾乎沒中彈，原因都是炮手太過緊張。

原來交換生們大多在點燃炮竹後，會稍加確定是否引燃，最後還拉回、蓄力才擲出炮竹，多花了約1秒鐘就導致炮竹在自己面前爆開，往往自己和身旁的人受傷最重，與正規炮手「取炮、引燃、擲出」一氣喝成的動作完全不同。

此外，學生驚恐擲炮、愈丟愈後退，原本在一旁抱著成綑炮竹、協助補充的工作人員最後反而狂受炮襲，工作人員哀嚎「我長得像肉身寒單嗎？」。有女學生因炮竹在自己面前1公尺炸開，嚇得滿地亂跳。雖然正規炮手臨陣再惡補、教授還透過翻譯傳授心法，但法國女學生王珠珠仍表示，自己緊張到什麼都不記得。

來自匈牙利的女學生Emili說，活動太嚇人又很有趣，如果還有機會，自己一定還會回到台東參與炸寒單，她的國家不太能玩炮竹，想不到還有機會能正大光明炸人，十分新鮮，自認炸得非常成功。但馬上就被觀眾吐槽「妳炸到的是我」，讓她尷尬笑喊「Oh！No！」。

炮竹在手中炸開瞬間。（記者劉人瑋攝）

外籍女學生體驗炮手。（記者劉人瑋攝）

美籍男學生上轎擔任肉身寒單。（記者劉人瑋攝）

炸到自己往內躲。（記者劉人瑋攝）

還沒擲出就炸開，珍惜生命、遠離非專業炮手。（記者劉人瑋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法