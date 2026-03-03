為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    伊朗封鎖荷姆茲海峽 航港局：貨櫃3航商停收中東貨物

    2026/03/03 15:23 記者黃宜靜／台北報導
    美以聯手襲擊伊朗震驚全球，伊朗也對荷姆茲海峽採取軍事控制報復。（路透資料照）

    美以聯手襲擊伊朗震驚全球，伊朗也對荷姆茲海峽採取軍事控制報復。（路透資料照）

    美以聯手襲擊伊朗震驚全球，伊朗也對荷姆茲海峽採取軍事控制報復；對此，航港局副局長劉志鴻表示，3大航商已全面停收中東貨物及紅海貨物，至於目前在波斯灣水域的船舶，也會以全速、採最短航程方式離開荷姆茲海峽，以降低營運風險。

    劉志鴻表示，在發生中東戰爭，伊朗封鎖荷姆茲海峽後，航港局便有詢問國籍航商掌握資訊。其中在貨櫃航運部分，3大航商（長榮、陽明、萬海）表示均有中東地區航線，目前已全面停收中東貨物，包括阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、巴林、伊朗、科威特、阿曼、卡達等7國、以及紅海貨物。

    劉志鴻續指，至於目前在波斯灣水域進行裝卸作業的船舶，也將配合當地港口相關措施儘速完成裝卸作業，全速並採最短航程方式離開荷姆茲海峽，降低營運風險。

    至於散裝航運部分，劉志鴻經洽散裝航商（裕民、光明、慧洋）瞭解，荷姆茲海峽主要以原油及天然氣運送為主，我國在波斯灣地區之散裝貨量有限，國內散裝航商營運航線目前尚未受伊朗軍事行動影響；散裝航商後續將持續觀察風險情勢，與國外租方商討必要時暫停經過相關水域。

    劉志鴻強調，過去航港局已設立的國際海運運輸平穩小組機制，協調航商穩定進出口順暢，提供櫃位需求申請，維持國內民生物資穩定供給，目前尚未收到相關申請，未來將持續關注後續全球海運市場變化，適時啟動。

