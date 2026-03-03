台南旅宿管理7連霸奪特優 市府：全面提升城市接待規格

台南市政府榮獲旅館業及民宿管理輔導績效考核績優縣市。（台南市政府提供）

台南榮獲「地方政府辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核」最高榮譽特優，為全台唯一連續7年獲獎之佳績；另「觀光遊樂業督導考核競賽」中，頑皮世界獲特優、尖山埤渡假村獲優等，展現台南觀光產業輔導實力。

市府觀旅局長林國華表示，7連霸代表中央對台南治理品質的高度肯定，更象徵旅宿管理已從「合規」走向「優質」與「品牌化」，未來將持續深化合法輔導、著重品牌質量提升，全面提升城市接待規格。

台南觀光近年國際能見度持續攀升，榮登《Time Out》評選「2025亞洲最佳旅遊城市」，為全台唯一入榜城市；2025年獲選全球百大目的地故事獎，老屋民宿活化與綠色經營模式獲國際肯定。

在旅宿量能與品質提升上，禧榕軒大飯店成為台南首家獨立品牌通過五星評鑑之旅館，融合百年榕樹意象與文化設計，打造具在地溫度的高端住宿體驗；福爾摩沙遊艇酒店則為台南首家BOT模式五星級旅館，也是全台唯一擁有私人遊艇碼頭的五星飯店，拓展高端市場並強化城市行銷能量。

