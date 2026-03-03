為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國泰航空慶80週年！「生菜三明治」塗裝機抵台 懷舊制服亮相

    2026/03/03 15:18 記者黃宜靜／台北報導
    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，首架經典綠白相間「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機，中午飛抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，首架經典綠白相間「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機，中午飛抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空今年邁入80週年，陸續舉辦系列慶祝活動。今天空中巴士A350客機以塗上國泰航空標誌性的「生菜三明治塗裝」首度飛抵桃園國際機場，喚醒不少人的回憶，也象徵集團成長與發展。

    國泰航空台灣暨韓國區總經理冼蔚宗致詞時表示，國泰航空1946年創立，80年來從一架架小飛機，到現在連結超過100個目的地的航空，飛越了不同城市與年代，更見證無數旅客人生各個重要時刻。無論是求學深造、商務往來、旅遊探索，或與摯愛團聚，始終秉持著平安送達抵達目的地的信念。

    冼蔚宗指出，今年80週年活動，特別重現1970至1990年代深受旅客與航空迷喜愛的綠白相間條紋的復古塗裝飛機，喚醒大家的飛行回憶，同時也將有超過2000名空服員及地勤同仁於執勤期間穿著懷舊制服，呈現品牌演變歷程。

    國泰航空表示，今天活動中亮相4個不同時期的制服風貌，呈現國泰航空隨時代演進的優雅形象與專業精神。從早期承襲軍裝精神的雙排扣設計，到融入中式元素的紅色旗袍風格套裝；再到由國際時尚品牌操刀的現代剪裁制服，每一套制服都見證了國泰航空從區域航空公司蛻變為國際品牌的歷程。

    桃園機場公司董事長楊偉甫表示，桃園國際機場與國泰航空連結是在1959年開始，當年開通香港至台北的航線，相信在未來發展上雙方有著相同的目標。尤其桃園機場、香港機場是全球最忙碌運輸的機場之一，代表該航線帶給雙方國際交流等是很重要合作，未來80年之後也能持續合作。

    冼蔚宗強調，國泰航空將投資超過1000億港元，用於機隊、機艙產品、機場貴賓室和數位創新，提升服務體驗，成為大家心中最喜愛的品牌。

    國泰航空指出，為歡慶80週年，也同步推出「80周年紀念特別塗裝系列」，精選最具代表性的機型波音B747-8F及空中巴士A350，推出飛機模型、鑰匙扣和帆布袋等實用商品，讓旅客可以一同收藏這段非凡時刻。

    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，首架經典綠白相間「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機，中午飛抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，首架經典綠白相間「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機，中午飛抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，現場安排空服員展示國泰航空歷代經典空服員制服。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，現場安排空服員展示國泰航空歷代經典空服員制服。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，首架經典綠白相間「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機，中午飛抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空今日在桃園機場舉行「同心飛躍八十年」80周年系列慶祝活動，首架經典綠白相間「生菜葉三明治塗裝」的空中巴士A350客機，中午飛抵桃園國際機場。（記者朱沛雄攝）

    國泰航空表示，今年80週年活動，也將有超過2000名空服員及地勤同仁於執勤期間穿著懷舊制服，呈現品牌演變歷程。（記者黃宜靜攝）

    國泰航空表示，今年80週年活動，也將有超過2000名空服員及地勤同仁於執勤期間穿著懷舊制服,呈現品牌演變歷程。（記者黃宜靜攝）

