元宵節放煙火安全不可少 違規最高罰15萬

連日來消防局人員至各大賣場進行爆竹煙火安全宣導。（圖由消防局提供）

小心挨罰！燃放煙火爆竹是國人喜愛的過節方式之一，不過彰化縣消防局指出，今年初就曾有1起施放爆竹煙火不慎引燃周邊可燃物，造成財物損失；施放煙火除應落實「5要5不」原則，依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，晚間10點至隔天上午6點也不得施放產生笛音或爆炸音的煙火，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防局指出，元宵節施放爆竹煙火為傳統習俗，但因含有火藥成分，稍有不慎即可能造成人員受傷或引發火災。燃放應選擇空曠地點，遠離建築物、車輛及易燃物品，並確認火源完全熄滅後再行離開，以降低火災風險。

消防局表示，爆竹煙火除具火災風險外，亦可能造成空氣污染及噪音干擾。民眾可考慮以燈光秀或其他節慶活動替代實體燃放；如需施放，應選購貼有「認可標示」的產品並依使用說明操作，落實「5要5不」原則，亦即要選購合格產品、要依說明施放、要選擇安全空曠地點、要減量施放、要有大人陪同兒童；不可朝人車或建築物發射、不可串接或堆疊燃放、不可將頭靠近煙火出口點火或觀望、不可讓兒童施放飛行類升空類及摔炮類產品、不可遺留火源。

今年春節及元宵期間，消防局已加強金香舖、商店、賣場及移工宿舍等場所的查察與宣導，累計辦理160場次，並提醒外籍移工遵守施放規定與時段限制；依「彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例」規定，晚間10點至翌日上午6點不得施放產生笛音或爆炸音之煙火，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰。

消防人員進行爆竹煙火安全宣導。（圖由消防局提供）

