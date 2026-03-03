3/3世界野生動植物日 馬年到台北動物園「走馬看花」

台北動物園將園區裡中文名字有「馬」的植物，做成「馬年植物尋寶地圖」。圖為馬纓丹。（台北動物園提供）

今天（3日）是「世界野生動植物日」，今年也適逢馬年，台北市立動物園除了特別介紹園區內的馬科動物，邀大家一起來認識牠們的保育故事之外，也將園區裡中文名字有「馬」的植物，做成「馬年植物尋寶地圖」，提供民眾參觀動物園時可以「按圖索驥」，找找這些隱藏在園區數以萬計的植栽中，帶著「馬」字名稱的植物，歡迎大家一起來園區「走馬看花」，體驗探索園區環境的另種樂趣。

台北動物園表示，園內藏著許多名稱和「馬」有關的植物，例如馬藍、馬利筋、馬櫻丹、亞馬遜百合、馬拉巴栗等。有些植物俗名中的「馬」來自分類學上的音譯，或者由產地（如馬鞍山雙蓋蕨）、型態（如蘭嶼馬蹄花）得名，有些則已不可考。

動物園為遊客整理「馬年植物尋寶地圖」上傳動物園官網，參訪園區時可順道找找這些植物在哪裡，拍個網美照應景，說不定還能發現一些眼熟的種類。像是原產於中美洲的馬拉巴栗，就經常以「發財樹」盆栽的樣子出現在家戶門口，在園區內可以觀察到它生長為雨林喬木的樣貌。

廣泛分布在美洲熱帶的「馬利筋」，會開出橘紅相間的鮮豔小花，在台灣經常作為園藝植物使用，也是樺斑蝶等昆蟲的食草和蜜源植物。有些植物則在傳統文化中發揮藥用的功能，或是為日常生活所用，像是曾經在台灣北部廣為種植的馬藍，可以作為藍染的天然原料，也因此發展出地方特色的染織工藝。

動物園表示，聯合國將每年的3月3日訂為「世界野生動植物日（World Wildlife Day）」，鼓勵大眾看見大自然的美麗和多樣性，了解野生動植物也對人文世界的獨特貢獻。今年世界野生動植物日的主題是「Medicinal and Aromatic Plants: Conserving Health, Heritage and Livelihoods藥用與芳香植物：守護健康、遺產與生計」，藥用與香料植物不僅是自然資源，更是將人類社會的健康與自然環境深度連結。不只關注植物在生態系中的角色，也看見人類和它們相依共存的密切關係。

