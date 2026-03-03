5年一度農林漁牧業普查將登場 台中也有7.6萬農戶動員900人訪查

台中市農林漁牧業普查處揭牌。（圖：市府提供）

5年一度的農林漁牧業普查今年展開，台中市雖是工商大城，但也有多達7萬6千戶農家，居全國第5位，台中市政府成立「台中市農林漁牧業普查處」，將動員近900名工作人員執行任務；因詐騙多，台中市副市長賴淑惠特別提醒強調，普查會在「3不2會」原則包括普查員不會要求提供帳戶或存摺」、會配戴普查員證等下進行，請民眾配合。

5年一度的農林漁牧業普查將今年4月起正式展開，台中市主計處指出，台中市雖是發展快速的工商型城市，但農業發展也多，全市多達7萬6千戶農家，家數約占全國總數的8.3%，居全國第5位。

主計處指出，今年即將啟動的農林漁牧業普查，首度採「二階段資料蒐集」模式，第一階段自4月10日至4月30日由民眾「自主網路填報」；第二階段則於5月1日至6月30日進行傳統的「派員實地訪查」；由於全市多達7.6萬農戶，規模龐大，市府將動員近900名工作人員執行任務。

為順利推動普查工作，台中市政府舉行「台中市農林漁牧業普查處」揭牌，賴淑惠指出，農林漁牧業普查是每5年辦理1次的重要基本國勢調查，請民眾配合；針對民眾最擔心的詐騙與隱私問題，賴淑惠強調，普查有「3不2會」原則，「3不」包括普查員「不會洩漏個人資料」、「不會要您提供帳戶或存摺」、「不會詢問與普查無關資料」；「2會」則是「會配戴普查員證」、「會寄（遞）送受訪戶函」，呼籲農漁民朋友放心受訪，提供的資料僅供統計分析使用，絕對不會作為課稅或查緝違章之用。

