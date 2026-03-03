為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    5年一度農林漁牧業普查將登場 台中也有7.6萬農戶動員900人訪查

    2026/03/03 15:31 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市農林漁牧業普查處揭牌。（圖：市府提供）

    台中市農林漁牧業普查處揭牌。（圖：市府提供）

    5年一度的農林漁牧業普查今年展開，台中市雖是工商大城，但也有多達7萬6千戶農家，居全國第5位，台中市政府成立「台中市農林漁牧業普查處」，將動員近900名工作人員執行任務；因詐騙多，台中市副市長賴淑惠特別提醒強調，普查會在「3不2會」原則包括普查員不會要求提供帳戶或存摺」、會配戴普查員證等下進行，請民眾配合。

    5年一度的農林漁牧業普查將今年4月起正式展開，台中市主計處指出，台中市雖是發展快速的工商型城市，但農業發展也多，全市多達7萬6千戶農家，家數約占全國總數的8.3%，居全國第5位。

    主計處指出，今年即將啟動的農林漁牧業普查，首度採「二階段資料蒐集」模式，第一階段自4月10日至4月30日由民眾「自主網路填報」；第二階段則於5月1日至6月30日進行傳統的「派員實地訪查」；由於全市多達7.6萬農戶，規模龐大，市府將動員近900名工作人員執行任務。

    為順利推動普查工作，台中市政府舉行「台中市農林漁牧業普查處」揭牌，賴淑惠指出，農林漁牧業普查是每5年辦理1次的重要基本國勢調查，請民眾配合；針對民眾最擔心的詐騙與隱私問題，賴淑惠強調，普查有「3不2會」原則，「3不」包括普查員「不會洩漏個人資料」、「不會要您提供帳戶或存摺」、「不會詢問與普查無關資料」；「2會」則是「會配戴普查員證」、「會寄（遞）送受訪戶函」，呼籲農漁民朋友放心受訪，提供的資料僅供統計分析使用，絕對不會作為課稅或查緝違章之用。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播