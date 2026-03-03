台糖4.6億銀髮宅「巴克禮和睦居」爆首宗委外爭議 17案纏訟仍招租

台糖銀髮宅爆違約風波租約終止，仍持續招租惹議。（記者洪瑞琴攝）

台糖公司斥資4.6億元，在台南東區打造的銀髮住宅「巴克禮和睦居」，原為推動高齡共居的指標示範案，卻接連爆發民眾投訴，成為台糖住宅委外經營以來首宗重大爭議案件。租約終止後，包租業者仍持續招租、押金與退租爭議頻傳，風波延燒至司法與消保糾紛。

該案位於崇賢6路，緊鄰巴克禮紀念公園，占地千餘坪。台糖將整棟建物包租予家苑健康公司，對外以「巴克禮和睦居」或「和睦青」名義營運。台糖指控業者多次違約且未繳年租金，已於2025年3月11日依法終止契約並提告，雙方目前共有17件民、刑事訴訟在案。台糖台南區處副處長黃文賢無奈表示，法院已裁定禁止業者再轉租或處分房地，但因法律程序尚未完成，台糖暫無法實際接管建物。

經濟部與台糖相繼發布官方聲明，強調租賃關係已合法終止，並經台灣高等法院台南分院裁定禁止轉租，呼籲民眾提高警覺，勿再輕信招租資訊。

不過，家苑健康公司仍透過租屋平台持續上架物件，並在大樓張貼聲明反擊，指控相關法律程序存在瑕疵、裁定理由矛盾，已造成其「不可回復之損害」。聲明並批評台糖「拒給圖說、拒絕修繕、訴訟逼退」，強調將堅決捍衛合法權益。

南市議員王家貞今（3）日開記者會指出，已有承租人陳情，指業者收取3至5個月押金，超過法定上限，退租時又遭各種名目扣款，甚至傳出住戶遭強行闖屋情事，呼籲其他受害人報案以維權益。市府法制處則已接獲6件申訴，警方亦受理4件告發案。

市府法制處長楊璿圓表示，消保官已於2月26日會同地政局突擊稽查，發現現場簽約公司並非合法包租代管業者，且業者登記地址在台北，現場無負責人出面說明。市府已發函要求限期15日內陳述意見，若確認違法，將依《租賃住宅市場發展及管理條例》裁罰。

台南在附近空地立公告，呼籲民眾要小心。（記者洪瑞琴攝）

台南地方法院已在大樓貼公告假處分執行（左），包租業者貼聲明（右）反擊。（記者洪瑞琴攝）

南市議員王家貞今開記者會為陳情人發聲，南市府法制處、地政局、台糖與警1分局相關官員到場說明。（記者洪瑞琴攝）

