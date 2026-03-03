為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北水分署把握春雨實施人工增雨 石門水庫水情正常、新竹亮綠燈

    2026/03/03 14:47 記者鄭淑婷／桃園報導
    石門水庫截至3日上午9點20分，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，水情正常。（北水分署提供）

    石門水庫截至3日上午9點20分，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，水情正常。（北水分署提供）

    冬季降雨量減少，加上今年1期稻作已開灌用水量大，新竹水情已亮「綠燈」（水情提醒），水利署北區水資源分署把握此波春雨實施人工增雨，至於石門水庫水情正常，北水分署表示，石門水庫截至今（3）日上午9點20分，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近5年平均高出約1200萬噸。

    北水分署表示，今年第1波春雨自2月26日至3月1日，石門水庫入流水量310萬噸，約增加2.5日公共用水量，截至今日上午9點20分，蓄水量1.57億噸、蓄水率76.3%，水情正常，現值1期稻作春耕整田期，農民插秧預計到3月下旬，農業供水需求量增加，每天出水約140萬噸，產業及民生供水維持在每日123.5萬噸左右，各產業供水無虞。

    北水分署表示，新竹地區於上月25日變更水情燈號為「綠燈」，雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，已同步成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。

    石門水庫截至3日上午9點20分，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，水情正常。（北水分署提供）

    石門水庫截至3日上午9點20分，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，水情正常。（北水分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播