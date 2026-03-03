北水分署把握春雨實施人工增雨 石門水庫水情正常、新竹亮綠燈

石門水庫截至3日上午9點20分，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，水情正常。（北水分署提供）

冬季降雨量減少，加上今年1期稻作已開灌用水量大，新竹水情已亮「綠燈」（水情提醒），水利署北區水資源分署把握此波春雨實施人工增雨，至於石門水庫水情正常，北水分署表示，石門水庫截至今（3）日上午9點20分，蓄水量1.57億噸，蓄水率76.3%，較近5年平均高出約1200萬噸。

北水分署表示，今年第1波春雨自2月26日至3月1日，石門水庫入流水量310萬噸，約增加2.5日公共用水量，截至今日上午9點20分，蓄水量1.57億噸、蓄水率76.3%，水情正常，現值1期稻作春耕整田期，農民插秧預計到3月下旬，農業供水需求量增加，每天出水約140萬噸，產業及民生供水維持在每日123.5萬噸左右，各產業供水無虞。

北水分署表示，新竹地區於上月25日變更水情燈號為「綠燈」，雖暫不影響公共用水供應，但為妥為因應未來降雨不確定性，已同步成立旱災緊急應變小組，除加強力度跨域支援新竹地區水源及啟動各項防旱措施外，也透過時時監控掌握可實施人工增雨時機，力求多降雨挹注水庫水源。

