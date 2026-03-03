藍營拋0到6歲健保費國家付 石崇良：與補助弱勢精神不同

藍營拋0到6歲健保費國家付，衛福部長石崇良今回應，現已補助弱勢與3歲以下兒童，若再全面補助，恐出現「越有能力補越多」，違背健保量能負擔精神。（記者邱芷柔攝）

為搶救少子化，國民黨立法院黨團拋出「0到6歲健保費國家付」修正草案，預估每年約需120億元。對此衛福部長石崇良今（3日）回應，健保的核心精神是「自助互助、量能負擔」，過去政府已透過公務預算補助低收入戶、中低收入戶等弱勢族群的健保費，也補助3歲以下兒童的部分負擔，若再全面補助0到6歲，可能出現「越有能力的人補得越多」的情況，與減輕父母負擔及補助弱勢的精神不同，也會對「量能負擔」產生挑戰。

石崇良今天下午出席醫福會「疫後新生—國家醫院的轉變與永續」新書發表會，會前接受媒體聯訪，他指出，針對弱勢族群，政府過去已透過公務預算提供多項補助，包括低收入戶、中低收入戶及相關福利對象的健保費補助，有的是全額補助，有的是部分補助，此外在兒童部分，也已針對3歲以下兒童的部分負擔，以公務預算補助。

他表示，如果再全面補助0到6歲健保費，就會面臨到「好像越有能力的人補得越多」的情況，這與目前減輕父母經濟負擔的精神不一樣，也與補助弱勢者的精神不一樣，可能會違反健保「量能負擔」原則。

石崇良強調，少子女化對策應該更全面性思考，畢竟資源有限，任何一項補助政策，都可能排擠到其他福利預算的編列，因此需要審慎討論。

另外針對兒福團體建議將心理諮商補助年齡下修，石崇良也回應，「青壯世代心理健康支持方案」推出後反應很好，去年已將適用年齡下修，現行為15歲至45歲民眾，可取得一年三次免費心理諮商服務。

至於15歲以下青少年，石崇良指出，多數仍在就學階段，應以學校輔導為主，再視情況轉介，將加強與教育部合作，更重視兒童與少年在小學、國中階段的心理健康促進，讓學校有即時心理輔導專人，必要時再轉接至心理健康或精神醫療資源。

