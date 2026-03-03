為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    服務澎湖漁業逾一甲子轉型 水產試驗所馬公種原庫棲地保種研究室啟用

    2026/03/03 14:29 記者劉禹慶／澎湖報導
    水產試驗所長張錦宜和澎湖縣政府農漁局長陳高樑，為馬公種原庫進行啟用儀式。（澎湖水試所提供）

    水產試驗所長張錦宜和澎湖縣政府農漁局長陳高樑，為馬公種原庫進行啟用儀式。（澎湖水試所提供）

    農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心，今（3）日舉行「馬公種原庫棲地保種研究室啟用典禮暨世界海草日」。儀式由水產試驗所長張錦宜主持，象徵這座服務澎湖漁業超過一甲子的基地，轉型為兼具棲地保種、科研研發與環境維護功能的新世代研究據點，持續為澎湖海域生態與漁業發展奠定穩固基礎。

    馬公試驗場前身為「澎湖高級水產職業學校實習加工廠」，1962年完工至今已逾60年，1976年移撥水產試驗所，長期作為澎湖地區水產加工研發與漁業資源調查的重要樞紐。為因應海洋環境變遷與研究需求提升，水產試驗所2022年啟動場域重建計畫，終於在今日以嶄新面貌重新啟用。

    新建完成的「棲地保種研究室」，不僅是設施硬體的更新，更代表研究功能的全面提升，其核心任務在於深化棲地保種與基礎生態復育工作，持續推動海草棲地調查、復育技術精進與長期監測作業，以科學研究方式強化海域生態穩定基礎，提升對漁業資源永續利用的支撐能力。

    在兼顧生態研究之餘，中心亦回應地方產業實際需求，規劃設置符合食品工廠法規「水產加值研發工廠」作為平台，協助低價或利用率有限水產品，透過品質提升與產品多元化設計，發展具市場潛力的加值利用方向。同時深受地方民眾懷念的「杏仁丁香」與「紫菜醬」將隨工廠重啟恢復製作，結合科研能量與地方特色產業。未來配合「水試三號」試驗船研究能量，持續提升澎湖近沿海科研動能。

    行政院南部辦公室副執行長顏子傑，頒發感謝狀給風櫃國小與馬公國中，感謝學校為海草復育的努力。（澎湖水試所提供）

    行政院南部辦公室副執行長顏子傑，頒發感謝狀給風櫃國小與馬公國中，感謝學校為海草復育的努力。（澎湖水試所提供）

