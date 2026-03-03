為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    東勢客家傳統元宵節鬥粄 小朋友也來擲筊讓伯公真歡喜

    2026/03/03 15:36 記者歐素美／台中報導
    石城國小學童，元宵節到芎蕉下伯公廟擲筊，學習傳承鬥粄習俗，幾乎人人有獎都拿到新丁粄。（客委會提供）

    石城國小學童，元宵節到芎蕉下伯公廟擲筊，學習傳承鬥粄習俗，幾乎人人有獎都拿到新丁粄。（客委會提供）

    今天是元宵節，台中市東勢客家族群保留元宵節鬥粄的文化，許多宮廟都成立新丁會，會員家中娶媳、生子，就會製作新丁粄到廟裡還願，與會員分享，並比大小，即所謂的「鬥粄」，東勢區芎蕉下伯公廟今天鬥粄，也藉此選出新的新丁會會長，其中2人皆製作40個5台斤重的新丁粄，最後以擲筊決定，由柯雲清脫穎而出成為新任新丁會會長。

    值得一提的，主辦的石城社區發展協會並邀請石城國小學童到場體驗擲筊，讓他們進一步了解客家的鬥粄文化，台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，地方盛傳伯公（土地公）看到這麼多小朋友到來很開心，約有8成參與的小朋友都取得「聖杯」，帶回主辦單位準備的新丁粄。

    江俊龍表示，目前東勢區約有7家宮廟仍保留元宵節鬥粄的習俗；為鼓勵地方宮廟延續這項傳統，江俊龍今天特別前往東勢區的芎蕉下伯公廟、米粉竂樂善祠、永光祠、永安宮及泰安宮頒獎給鬥粄獲勝的得主。

    客委會表示，新丁粄習俗主因早期大甲溪沿岸的農業社會，因拓墾艱辛，勞動力是家族生存的命脈，因此「添丁進口」成了頭等大事，每逢新婚求子，庄民會向伯公（土地公）祈願，若如願在一年內增添男丁，便會在元宵節製作碩大的紅龜粄回到廟裡還願，後來逐漸演變成獨特的「新丁會」組織。

    元宵節，芎蕉下伯公廟新丁會員紛準備大的新丁粄到廟裡還願鬥粄。（客委會提供）

    元宵節，芎蕉下伯公廟新丁會員紛準備大的新丁粄到廟裡還願鬥粄。（客委會提供）

    台中市客委會主委江俊龍（左）頒獎給鬥粄獲勝，並成為芎蕉下伯公廟新任新丁會會長的柯雲清（右）。（客委會提供）

    台中市客委會主委江俊龍（左）頒獎給鬥粄獲勝，並成為芎蕉下伯公廟新任新丁會會長的柯雲清（右）。（客委會提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播