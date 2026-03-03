東勢客家傳統元宵節鬥粄 小朋友也來擲筊讓伯公真歡喜

石城國小學童，元宵節到芎蕉下伯公廟擲筊，學習傳承鬥粄習俗，幾乎人人有獎都拿到新丁粄。（客委會提供）

今天是元宵節，台中市東勢客家族群保留元宵節鬥粄的文化，許多宮廟都成立新丁會，會員家中娶媳、生子，就會製作新丁粄到廟裡還願，與會員分享，並比大小，即所謂的「鬥粄」，東勢區芎蕉下伯公廟今天鬥粄，也藉此選出新的新丁會會長，其中2人皆製作40個5台斤重的新丁粄，最後以擲筊決定，由柯雲清脫穎而出成為新任新丁會會長。

值得一提的，主辦的石城社區發展協會並邀請石城國小學童到場體驗擲筊，讓他們進一步了解客家的鬥粄文化，台中市客家事務委員會主委江俊龍表示，地方盛傳伯公（土地公）看到這麼多小朋友到來很開心，約有8成參與的小朋友都取得「聖杯」，帶回主辦單位準備的新丁粄。

江俊龍表示，目前東勢區約有7家宮廟仍保留元宵節鬥粄的習俗；為鼓勵地方宮廟延續這項傳統，江俊龍今天特別前往東勢區的芎蕉下伯公廟、米粉竂樂善祠、永光祠、永安宮及泰安宮頒獎給鬥粄獲勝的得主。

客委會表示，新丁粄習俗主因早期大甲溪沿岸的農業社會，因拓墾艱辛，勞動力是家族生存的命脈，因此「添丁進口」成了頭等大事，每逢新婚求子，庄民會向伯公（土地公）祈願，若如願在一年內增添男丁，便會在元宵節製作碩大的紅龜粄回到廟裡還願，後來逐漸演變成獨特的「新丁會」組織。

元宵節，芎蕉下伯公廟新丁會員紛準備大的新丁粄到廟裡還願鬥粄。（客委會提供）

台中市客委會主委江俊龍（左）頒獎給鬥粄獲勝，並成為芎蕉下伯公廟新任新丁會會長的柯雲清（右）。（客委會提供）

