頭份「春民大會」 3/14邀你重溫青春記憶

頭份市公所邀請民眾參與，享受春光明媚的午後野餐音樂饗宴。（圖由頭份市公所提供）

苗栗縣頭份市公所將於3月14日下午在頭份運動公園羅馬廣場，舉辦春季野餐音樂會「春民大會」，邀請鄭怡、金智娟、許景淳，及葉佳修、殷正洋、林隆璇等歌手，帶來經典民歌及自身代表作。市公所邀請民眾參與，享受春光明媚的午後野餐音樂饗宴。

頭份市長羅雪珠表示，市公所接連舉辦多樣性的活動且獲市民好評，為了讓「資深歌迷」回到青春時代，特別規畫這場民歌音樂會並以野餐方式推出，要讓喜愛民歌的朋友，到頭份享受春天，感受民歌悸動。當天從下午1點30分至4點30分安排市集、闖關活動，民歌音樂會在下午2點30分到4點30分登場。

請繼續往下閱讀...

市公所於今天上午活動宣傳公布民歌音樂會的卡司，包括鄭怡、金智娟、許景淳等歌手，將帶來大家熟悉的「月琴」、「微風往事」、「橄欖樹」等經典民歌。另外，葉佳修、殷正洋、林隆璇及新生代歌手林亭翰，都將帶來各自的代表作，當天並安排全場大合唱名曲「外婆的澎湖灣」。

市公所表示，這場音樂會開放「報名拿好康」，提供揪團野餐墊供民眾索取，但2月27日開放報名後立即額滿，因此3月14日週六下午1點20分起將於現場開放30組民眾報名，湊齊3人以上成員到場，就可以帶走野餐墊，送完為止。

另外，現場將提供200份野餐點心餐盒，現場闖關活動將設置3道趣味關卡，只要擇一闖關成功就能獲得野餐點心盒1份，贈完為止。

頭份市公所將於3月14日下午在頭份運動公園羅馬廣場，舉辦春季野餐音樂會「春民大會」，邀請鄭怡、金智娟、許景淳，及葉佳修、殷正洋、林隆璇等歌手，帶來經典民歌及自身代表作。（圖由頭份市公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法