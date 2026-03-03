淡水新民隧道人行道拓寬、增路燈 提升大庄里夜間安全

新北市淡水區大庄里新民隧道附近人行道長期存在高低落差、夜間照明不足問題，影響行人通行安全，對長者與孩童尤具潛在風險。（圖由議員陳偉杰提供）

新北市淡水區大庄里新民隧道附近人行道長期存在高低落差、夜間照明不足問題，影響行人通行安全，對長者與孩童尤具潛在風險。議員陳偉杰表示，日前接獲里民及里長林建仲反映後，隨即會同新北市養護工程處前往現場會勘，研擬改善方案，預計拓寬人行道並增設15盞路燈，全面強化通行安全與生活環境品質。

陳偉杰指出，日前服務團隊接獲大庄里民及里長林建仲反映，新民隧道附近人行道存在高低落差，且夜間燈光照明不足，影響行人通行安全，尤其對長者與孩童更具潛在危險。接獲消息後，立即與林建仲及新北市養護工程處人員前往現場會勘，實地檢視問題並討論改善方案。

陳偉杰表示，經評估，該路段人行道將拓寬至約1.5公尺，並規劃新增15盞路燈，採約20公尺間距均勻配置，以加強夜間照明。未來將持續關注工程進度，確保改善措施落實到位，提升行人通行安全與社區生活品質，打造更安全、宜居的社區環境。

