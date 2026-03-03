為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    淡水新民隧道人行道拓寬、增路燈 提升大庄里夜間安全

    2026/03/03 14:26 記者羅國嘉／新北報導
    新北市淡水區大庄里新民隧道附近人行道長期存在高低落差、夜間照明不足問題，影響行人通行安全，對長者與孩童尤具潛在風險。（圖由議員陳偉杰提供）

    新北市淡水區大庄里新民隧道附近人行道長期存在高低落差、夜間照明不足問題，影響行人通行安全，對長者與孩童尤具潛在風險。（圖由議員陳偉杰提供）

    新北市淡水區大庄里新民隧道附近人行道長期存在高低落差、夜間照明不足問題，影響行人通行安全，對長者與孩童尤具潛在風險。議員陳偉杰表示，日前接獲里民及里長林建仲反映後，隨即會同新北市養護工程處前往現場會勘，研擬改善方案，預計拓寬人行道並增設15盞路燈，全面強化通行安全與生活環境品質。

    陳偉杰指出，日前服務團隊接獲大庄里民及里長林建仲反映，新民隧道附近人行道存在高低落差，且夜間燈光照明不足，影響行人通行安全，尤其對長者與孩童更具潛在危險。接獲消息後，立即與林建仲及新北市養護工程處人員前往現場會勘，實地檢視問題並討論改善方案。

    陳偉杰表示，經評估，該路段人行道將拓寬至約1.5公尺，並規劃新增15盞路燈，採約20公尺間距均勻配置，以加強夜間照明。未來將持續關注工程進度，確保改善措施落實到位，提升行人通行安全與社區生活品質，打造更安全、宜居的社區環境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播