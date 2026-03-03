費時3年建置 竹縣全面啟用「山坡地管理資訊系統」

「新竹縣山坡地管理資訊系統」入口網全面啟用，只要輸入地段地號，就可知道這筆土地資訊、直接線上申報、追蹤案件進度。（記者廖雪茹攝）

新竹縣山坡地管理及水土保持業務邁入全數位化，縣府今日宣布全面啟用「新竹縣山坡地管理資訊系統」一站式線上服務入口網頁，民眾與專業技師只要輸入地段地號，就可知道這筆土地資訊、直接線上申報、追蹤案件進度。

縣府農業處長傅琦媺表示，新竹縣87%的土地編定為山坡地，縣府投入600多萬元、費時3年時間，分3階段將科技融入山坡地保育土地安全管理。「新竹縣山坡地管理資訊系統」整合2大核心平台「山坡地資訊查詢平台」與「水土保持計畫協作平台」，並新增「土地違規紀錄線上查詢申請」服務，除了節省了公文往返的實體成本，也讓山坡地管理從資訊獲取到案件申辦，都能透過雲端完成。

農業處說明這套系統的2大服務亮點，其中，「山坡地資訊查詢」以公開的資訊提供即時服務，民眾可直接於線上查詢新竹縣轄內土地是否位於山坡地範圍、特定水土保持區或國家公園等地理資訊，並可線上申請查詢土地是否涉及違規使用紀錄，相關結果與證明文件皆可透過線上申請取得。

「水土保持計畫協作」針對專業技師與義務人，提供從計畫申請、案件審查、監造、開工到完工申報的全程數位化服務。透過系統化管理機制，申請人可即時掌握申辦進度，技師則可於線上辦理各階段作業，強化了跨單位間的協作效率。

縣長楊文科表示，透過這套系統的整合，不僅可大幅縮短申辦時間、節能減碳，更能精準守護山林安全。這項數位轉型成果領先非六都的縣市，展現了竹縣府以科技落實永續發展與簡政便民的決心。面對環境變遷與智慧治理的趨勢，未來將持續優化數位工具的應用，提升服務品質。

新竹縣87%的土地編定為山坡地，縣府費時3年時間，分3階段將科技融入山坡地保育土地安全管理。（記者廖雪茹攝）

