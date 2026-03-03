醫護偷拍病患連環爆！ 衛福部長石崇良：此風不可長 最重廢證

醫護人員接連爆出偷拍病患案件，衛福部長石崇良直言「此風不可長」，若情節重大，最重可廢止執照。（記者邱芷柔攝）

醫護人員接連爆出偷拍病患案件，引發外界對病人隱私與醫療安全的高度關注，衛福部長石崇良今（3日）直言「此風不可長」，已要求業務單位盡速、從嚴處分，若情節重大，最重可廢止執照。

石崇良今天下午出席醫福會「疫後新生—國家醫院的轉變與永續」新書發表會，會前接受媒體聯訪，針對上週羅姓婦科醫師涉持有大量兒少性影像與病患私密照遭收押起訴，以及昨又有廖姓護理師涉嫌長期偷拍重症病患並上傳社群，他表示，護理師已暫停執業，並要求兩週內完成處分，最重可廢止執業執照。

請繼續往下閱讀...

醫師部分，石崇良也說，已要求地方衛生局啟動行政調查，不需等司法判決出爐，行政處分與司法程序並行，預計一個月內完成調查並作出裁處，目前已先要求醫院停止其臨床業務，同時通令各縣市衛生局，禁止其報備支援至其他醫療院所執行醫療行為，待調查結束後，如情節重大，將廢止醫師證書。

對於是否應強化管理機制，石崇良指出，教育是最重要的一環，必須讓醫事人員清楚知道「分際在哪裡」，一旦發生違法、違規行為，將面臨何種裁處與嚴重後果，他強調，「病人的隱私、病人的安全都是擺在第一位，不容有任何妥協空間。」

至於是否針對婦產科特別加強，他表示，並非僅限特定科別，而是所有科別都必須落實，對於外界較為關注、涉及私密部位接觸的科別，更應強化管理與教育，相關措施將持續推動。

此外，針對台中榮總爆發神經外科醫師長期放任無照醫材廠商人員進入手術室「代刀」事件，衛福部先前承諾半年內制定非醫事人員進入手術室指引。石崇良說，目前醫事司已組成專家小組，針對案件進行原因分析與調查，並邀集專家參與討論，預計在6月以前完成手術室指引建立，同時訂定相關告知內容範本，強化制度規範與病人知情保障。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法