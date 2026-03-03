澎湖公廟三官殿 元宵節依古禮祝壽

馬公三官殿為澎湖公廟，天官聖誕與元宵同慶。（圖由馬公市公所提供）

今（3）日農曆正月15日元宵節，澎湖公廟三官殿舉行天官大帝聖誕祝壽團拜。元宵節在澎湖不僅是歲時節令，更是地方宗教文化的重要節點，其中三官殿祝壽科儀與乞龜活動，長年為市區元宵慶典核心之一。馬公市長黃健忠、湖西鄉長陳振中、議員許國政、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人，前往參香行禮，向天官大帝祝壽，祈願地方平安、社會安定。

祝壽儀程由主任委員黃旭輝率管理委員會及地方耆老主禮，依循傳統行三跪九叩禮，恭祝聖壽無疆，場面莊嚴有序。各界貴賓與信眾依禮上香，共同見證元宵節重要祭典。

黃旭輝表示，元宵節為天官賜福之日，是三官信仰一年之中最重要的節令。廟方除辦理祝壽科儀外，也延續澎湖特有的乞龜習俗，準備金龜、米龜與壽龜供信眾祈福求取。今年歲次丙午，象徵奮發向前，參與祈福的鄉親踴躍，節慶氣氛濃厚。入夜後，三官殿周邊燈飾點亮市區，成為元宵夜重要聚集場域。信眾多於此補財庫、祈求整年順遂，展現民間對天官賜福的信仰實踐，也讓節慶活動兼具文化傳承與社區凝聚功能。

黃健忠表示，元宵節是澎湖年度重要民俗節慶，各廟宇依其傳承辦理祝壽與祈安活動，反映地方長年累積的信仰文化。市政團隊在法規與行政秩序範圍內，尊重並支持正向宗教活動順利辦理，讓傳統節慶在穩定中延續，為馬公城市發展累積安定基礎。

馬公三官殿天官聖誕，各界嘉賓參拜上香。（圖由馬公市公所提供）

