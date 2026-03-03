基隆採購鴨子船預算翻倍 議員批市府財政紀律草率

基隆市向日本訂製兩艘水陸兩棲鴨子船，預算翻倍挨批。圖為基隆市政府參觀日本的鴨子船。（基隆市政府提供）

基隆市政府編列預算5000萬元採購2部水陸兩棲鴨子船，但今年將追加稅金和岸置設施費共7500萬元，2艘水陸兩棲鴨子船總經費高達1.3億元，市議員批評預算失控、財政紀律草率。基隆市長謝國樑表示，會盡力撙節預算，希望帶動觀光發展。

民進黨籍議員張顥瀚批，採購鴨子船難道不用提前建置專屬斜坡與岸置設施及關稅嗎，市府最初編預算時只編採購鴨子船5000萬，等到頭洗下去了，才又陸續以「稅金」、「設施工程」為由追加超過7500萬的預算，這種「切香腸式」的隱匿型編列手法，不僅是對議會的不尊重，更是極度草率以及對於財政紀律的破壞。

請繼續往下閱讀...

另外，張顥瀚也質疑，市府至今針對營運計畫拿不出具說服力的營運與損益評估報告，甚至人力規劃也未完整提出，若是未來連年虧損，沒有業者願意經營，難道要基隆市民全民買單？

產發處長蔡馥嚀表示，在引進鴨子船時，就有考慮到相關的稅負，但由於其實際的數額與稅率都有密切關聯，因此交車的時間點編列預算，至於下水引道的部分會盡量節省公帑。

謝國樑表示，鴨子船的稅負都是上繳給國家，這筆費用應該沒有太大疑慮，至於下水引道經費，市府也積極爭取與海大合作，以節省建置經費。他強調，他在波士頓及澳洲黃金海岸的搭乘經驗，他相信能夠有效的帶動基隆的觀光。

議會決議要求市府提出完整總經費概算及分年財務負擔計劃，並要求在方案未確定前，不得進行擴充人力或推動後續工程，並要求後續須提出相關投資回收年限及風險評估，並定期將財務報告送交議會審查。

基隆市向日本訂製兩艘水陸兩棲鴨子船，預算翻倍挨批。圖為基隆市政府參觀日本的鴨子船。（基隆市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法