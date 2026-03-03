為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    澎湖西乞龜熱潮登場 馬公市區飲料龜與泡麵龜爭輝

    2026/03/03 14:20 記者劉禹慶／澎湖報導
    馬公城隍廟泡麵龜，由捐贈者中國商行開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    馬公城隍廟泡麵龜，由捐贈者中國商行開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    澎湖西乞龜重頭戲今（3）日正式登場！今年馬公市區除了澎湖開台天后宮馬上有錢、獎學金及綠蠵龜下蛋等多元活動外，馬公城隍廟與東甲北極殿不約而同，分別推出泡麵龜及飲料龜，都是由中國商行國際有限公司贊助，其中城隍廟有海軍馬支部前往助陣，東甲北極殿則請來馬公市長黃健忠開光點睛。

    中國行為地方百年老店，傳承至今由第3代姐妹盧文淑、盧錦琴 、盧永淑等人攜手經營，此次為慶祝116年慶，並承襲家族誠信踏實的精神，持續在地深耕、回饋鄉里。此次特別捐贈2隻「泡麵龜」予馬公城隍廟，並由幾位姐妹親自設計與佈置，從構想、擺設到細節呈現皆用心規劃，展現對境主靈應侯的虔誠敬意與滿滿的誠心。

    另外，中國行捐助東甲北極殿麥香紅茶龜，由廟方邀請傳統米包龜堆疊師傅孫一中堆砌。其中泡麵龜用滿漢大餐泡麵1152碗、科學麵440包，飲料龜則用420箱、10800瓶麥香紅茶堆砌。泡麵龜及飲料龜都象徵圓滿、平安與福壽綿長，也寓意事業長紅、財源廣進。

    馬公城隍廟董事長顏嘉弘表示，未來元宵盛典過後，將拆解交給馬公市公所，分送給邊緣戶食用；東甲北極殿主委洪英世表示，元宵期間前往北極殿信眾，每人都能獲得1張紅茶兌換券，活動結束後，憑券可兌換5瓶麥香紅茶。

    馬公市長黃健忠為東甲北極殿飲料龜，進行開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長黃健忠為東甲北極殿飲料龜，進行開光點睛。（記者劉禹慶攝）

    中國商行姐妹接棒，代表家族捐贈泡麵龜與飲料龜。（記者劉禹慶攝）

    中國商行姐妹接棒，代表家族捐贈泡麵龜與飲料龜。（記者劉禹慶攝）

    海軍馬支部元宵慶典，前往馬公城隍廟上香祈福。（記者劉禹慶攝）

    海軍馬支部元宵慶典，前往馬公城隍廟上香祈福。（記者劉禹慶攝）

