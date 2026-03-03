豬價春節前後大洗三溫暖！ 從69元低點反彈至90元

民眾迎接元宵節準備祭祀，豬肉市場漸漸恢復買氣。（記者陳冠備攝）

春節連假甫結束，彰化縣肉品市場毛豬拍賣價格出現劇烈波動，開工首日每公斤均價跌至69.16元，創今年新低，不過短短1週內迅速回升，2月底已回到每公斤90.32元，重返合理區間。彰化肉品市場表示，春節過後買氣轉淡本屬常態，隨市場需求回溫，價格自然修正。

回顧去年豬價走勢，6月下旬曾突破每公斤百元高點，10月雖傳出非洲豬瘟疫情，但價格仍維持在每公斤93元上下。然而，春節前夕豬價開始鬆動，跌至83元，開工後更探底69.16元，直至2月底才重返90.32元。

彰化縣肉品市場分析，春節後豬價下跌屬常態，但今年波動較大，主因是冷凍廠大盤商在各拍賣市場間「比價」，挑選優質又便宜的豬源，影響區域價格。

不過有畜產業者透露，疫情期間政府曾補助冷凍廠收購毛豬，每頭補助1千元，以穩定市場供需；另有傳聞指出，配合台美貿易政策，元宵節前後曾祭出每頭3千元獎勵措施，若補助結束後市場將回歸正常機制。

對此，彰化縣政府農業處表示，未接獲任何豬肉補助相關公文，並強調目前進口豬肉以加拿大為大宗，占約41.3%，美國豬肉約12%，對國內市場影響有限。彰化縣肉品市場也表示，對補助措施並不知情。

彰化縣養豬協會理事長陳筆輝指出，春節前後價格震盪屬歷年常態，假期期間需求減弱，開市後價格短暫下滑，隨冷凍廠與大盤商進場調節，價格便逐步回升。他認為，元宵節過後市場將趨於平穩，毛豬拍賣均價落在每公斤90元左右較為合理。

