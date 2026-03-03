為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    中埔「春嬉風鈴」煙火絢爛嘉縣市夜晚 網友回味：領悟地方創生

    2026/03/03 13:44 記者王善嬿／嘉義報導
    中埔鄉228連假舉辦「春嬉風鈴」活動，精彩的高空煙火讓許多網友至今仍回味。（中埔鄉公所提供）

    嘉義縣中埔鄉日前結合八掌溪畔風鈴花季舉行「春嬉風鈴・光之炫影演唱會」，2月28日晚間施放2階段總時長近20分鐘煙火，因活動地點位於嘉義縣市交界，絢爛煙火照亮嘉義縣市夜晚，雖活動後已3天，不少網友至今還在回味，在網路社群「脆」分享煙火等活動照片，還有網友說，「忽然領悟到另一種地方創生的感覺」。

    有網友在「脆」分享此次煙火有笑臉、有愛心，真是意外的驚喜，還有網友說，這種超高水準的陣容與活動安排，竟然是中埔鄉、小地方所舉辦的，令人驚豔。

    「春嬉風鈴・光之炫影演唱會」由中埔鄉公所、中埔鄉農會於2月27、28日舉行，中埔鄉長李碧雲表示，雖28日下整天的雨，遊客熱情不減，人潮比去年還多，預估2天吸引超過10萬人次參加，讓她非常感動，未來將持續辦理，邀請大家明年春天再相見。

    2天活動規劃豐富多樣的散步市集、跨世代的音樂演出，28日晚間有光影煙火炫麗的展演，從白天嗨到晚上，夜間高空煙火，有風火輪、微笑等圖案讓現場觀眾驚呼連連，近日許多攝影愛好者也分享當晚煙火美照到網路，讓不少網友讚嘆。

    中埔鄉春嬉風鈴活動，預估吸引逾10萬人次參加。（中埔鄉公所提供）

