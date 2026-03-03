圓滿人生最後一哩路 北港設禮廳靈堂不必跨縣市治喪

北港府番殯儀館及禮廳靈堂預定地。（記者黃淑莉攝）

雲林北港、水林、口湖等海線鄉鎮沒有殯儀館，親人往生要到嘉義縣新港生命紀念館治喪，經過縣府、鎮公所多年努力，北港府番公墓殯儀館及禮廳靈堂今（3）日動土，設置禮廳、靈堂各2間，服務中心暨家屬休息室各1間，預計今年12月完工啟用，讓有需求的鎮民可以圓滿生命最後一哩路。

北港府番公墓啟用至今已有40年，設有墓地區、第1及第2納骨塔，近幾年塔位不足，加上雲林海線沒有殯儀館，禮廳及靈堂，治喪到新港或是虎尾、斗六。

雲林縣長張麗善表示，現代民眾對殯葬設施設備有不同需求，北港因欠缺治喪的殯儀館，遇有家人往生要到鄰近新港治喪，舟車勞頓很不方便，因此與前鎮長蕭永義、現任鎮長蕭美文溝通北港要設置符合地方需求禮廳、靈堂設施，歷經多次波折，今天終於動土，在自己家鄉就有禮廳、靈堂，圓滿生命最後一哩路。

蕭美文指出，隨著人口結構改變及高齡化社會，殯葬設施的需求日益提升，府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂建築主體設計現代化，跳脫傳統殯儀館印象，並導入節能照明與通風設計，還有交通動線規劃、無障礙設施及環境綠美化，總經費約3300萬元，由公所自籌1800萬元、縣府補助約1500萬元。

蕭美文說，府番納骨塔第3納骨塔已完工，且已取得使用執行，將在清明節前分3批提供民眾登記，樹腳里火燒稠遷葬先人優先，其次為府番公墓甲乙丙丁土葬區遷葬先人約70名，最後開放有需要民眾登記。

今天動土典禮由張麗善、蕭美文率與會地方民代、里長等人焚香祝禱工程順利完成及執鏟。

北港府番殯儀館及禮廳靈堂動土，預計今年12月完工啟用。（記者黃淑莉攝）

北港府番殯儀館及禮廳靈堂模擬圖。（北港鎮公所提供）

北港府番殯儀館及禮廳靈堂動土與會者焚香祝禱工程順利圓滿。（記者黃淑莉攝）

