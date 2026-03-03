為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    圓滿人生最後一哩路 北港設禮廳靈堂不必跨縣市治喪

    2026/03/03 13:33 記者黃淑莉／雲林報導
    北港府番殯儀館及禮廳靈堂預定地。（記者黃淑莉攝）

    北港府番殯儀館及禮廳靈堂預定地。（記者黃淑莉攝）

    雲林北港、水林、口湖等海線鄉鎮沒有殯儀館，親人往生要到嘉義縣新港生命紀念館治喪，經過縣府、鎮公所多年努力，北港府番公墓殯儀館及禮廳靈堂今（3）日動土，設置禮廳、靈堂各2間，服務中心暨家屬休息室各1間，預計今年12月完工啟用，讓有需求的鎮民可以圓滿生命最後一哩路。

    北港府番公墓啟用至今已有40年，設有墓地區、第1及第2納骨塔，近幾年塔位不足，加上雲林海線沒有殯儀館，禮廳及靈堂，治喪到新港或是虎尾、斗六。

    雲林縣長張麗善表示，現代民眾對殯葬設施設備有不同需求，北港因欠缺治喪的殯儀館，遇有家人往生要到鄰近新港治喪，舟車勞頓很不方便，因此與前鎮長蕭永義、現任鎮長蕭美文溝通北港要設置符合地方需求禮廳、靈堂設施，歷經多次波折，今天終於動土，在自己家鄉就有禮廳、靈堂，圓滿生命最後一哩路。

    蕭美文指出，隨著人口結構改變及高齡化社會，殯葬設施的需求日益提升，府番公墓殯儀館、禮廳及靈堂建築主體設計現代化，跳脫傳統殯儀館印象，並導入節能照明與通風設計，還有交通動線規劃、無障礙設施及環境綠美化，總經費約3300萬元，由公所自籌1800萬元、縣府補助約1500萬元。

    蕭美文說，府番納骨塔第3納骨塔已完工，且已取得使用執行，將在清明節前分3批提供民眾登記，樹腳里火燒稠遷葬先人優先，其次為府番公墓甲乙丙丁土葬區遷葬先人約70名，最後開放有需要民眾登記。

    今天動土典禮由張麗善、蕭美文率與會地方民代、里長等人焚香祝禱工程順利完成及執鏟。

    北港府番殯儀館及禮廳靈堂動土，預計今年12月完工啟用。（記者黃淑莉攝）

    北港府番殯儀館及禮廳靈堂動土，預計今年12月完工啟用。（記者黃淑莉攝）

    北港府番殯儀館及禮廳靈堂模擬圖。（北港鎮公所提供）

    北港府番殯儀館及禮廳靈堂模擬圖。（北港鎮公所提供）

    北港府番殯儀館及禮廳靈堂動土與會者焚香祝禱工程順利圓滿。（記者黃淑莉攝）

    北港府番殯儀館及禮廳靈堂動土與會者焚香祝禱工程順利圓滿。（記者黃淑莉攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播