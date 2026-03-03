為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台中療癒氣偶「姆明一族」今晚陸續消風 僅一處展至3月底

    2026/03/03 15:24 記者張軒哲／台中報導
    南陽國小師生至陽明大樓與姆明家族合影。（記者張軒哲攝）

    南陽國小師生至陽明大樓與姆明家族合影。（記者張軒哲攝）

    中台灣燈會攜手以姆明（Moomin）為主題，除了中央公園之外，一月起姆明氣偶在台中市會展中心、陽明市政大樓、市民廣場等多處可見大型姆明氣偶，隨著今晚中台灣燈會閉幕，僅台中市會展中心姆明氣偶會展示至3月底，其餘「姆明」今晚過後就會「消風」，民眾要把握今天最後拍照機會。

    中台灣燈會正夯的北歐療癒巨星「姆明一族」受到大小朋友喜愛，台中市政府在中央公園、會展中心、陽明市政大樓、市民廣場、台中公園、台中火車站、台中高鐵站東區恊園好宅等處設置大型姆明氣偶，吸引親子拍照打卡，陽明市政大樓的姆明氣偶，還吸引鄰近南陽國小師生戶外教學。

    台中市府觀旅局今日指出，除了台中市會展中心姆明氣偶會展示至三月底，其餘「姆明」今晚元宵夜過後就會「消風」，結束展期，另外，因東北季風增強，台中國際會展中心20公尺巨型「姆明」氣偶，從今（3）日起到13日暫停充氣展出，預計3月14日視天候狀況恢復亮相至月底。

    陽明大樓姆明家族受到豐原民眾喜愛，紛紛合照。（記者張軒哲攝）

    陽明大樓姆明家族受到豐原民眾喜愛，紛紛合照。（記者張軒哲攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播