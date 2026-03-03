台中療癒氣偶「姆明一族」今晚陸續消風 僅一處展至3月底

南陽國小師生至陽明大樓與姆明家族合影。（記者張軒哲攝）

中台灣燈會攜手以姆明（Moomin）為主題，除了中央公園之外，一月起姆明氣偶在台中市會展中心、陽明市政大樓、市民廣場等多處可見大型姆明氣偶，隨著今晚中台灣燈會閉幕，僅台中市會展中心姆明氣偶會展示至3月底，其餘「姆明」今晚過後就會「消風」，民眾要把握今天最後拍照機會。

中台灣燈會正夯的北歐療癒巨星「姆明一族」受到大小朋友喜愛，台中市政府在中央公園、會展中心、陽明市政大樓、市民廣場、台中公園、台中火車站、台中高鐵站東區恊園好宅等處設置大型姆明氣偶，吸引親子拍照打卡，陽明市政大樓的姆明氣偶，還吸引鄰近南陽國小師生戶外教學。

台中市府觀旅局今日指出，除了台中市會展中心姆明氣偶會展示至三月底，其餘「姆明」今晚元宵夜過後就會「消風」，結束展期，另外，因東北季風增強，台中國際會展中心20公尺巨型「姆明」氣偶，從今（3）日起到13日暫停充氣展出，預計3月14日視天候狀況恢復亮相至月底。

陽明大樓姆明家族受到豐原民眾喜愛，紛紛合照。（記者張軒哲攝）

