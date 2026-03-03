受降雨影響 台灣燈會部分停車場暫停開放

台灣燈會部分停車場暫停開放。（圖由嘉義縣政府提供）

嘉義縣舉辦的2026台灣燈會今晚開幕，受降雨影響，部分臨時整地停車場出現地面鬆軟等情形，考量車輛進出、行人行走及緊急救援通行安全，縣府啟動雨天停車應變措施，暫停開放部分停車場，請用路人配合現場人員指引，共同維持交通順暢與安全。

嘉義縣政府說明，部分停車場為臨時整地場域，遇雨容易泥濘與積水，為降低風險並維持交通秩序，P4、P5、P7停車場今日暫停開放，並視天候與場地狀況滾動調整開放時間。

為協助遊客順利抵達會場，停車引導如下，高鐵方向來車，請前往P6停車場停車，再至高鐵轉運站轉乘接駁。朴子方向來車，請改停P1、P2停車場，並搭乘接駁車至西轉運站進入燈區。鄰近燈區車流，請停放於P3停車場及路面兩側，並配合交通與管制人員指揮。

嘉義縣政府指出，已同步協調相關單位規劃備用停車空間，各停車場仍依原定時間派員執勤及說明，並協助引導至停車場及接駁點，提醒民眾出發前留意官方公告與現場即時資訊，並耐心配合動線引導，縣府將加強指標與人員引導，降低民眾的不便，感謝鄉親配合。

