竹縣機車駕訓補助最高領2700元 開放申請限額600名

新竹縣機車駕訓補助獲企業贊助，疊加補助最高領2700元，縣府與新竹區監理所今日攜手宣布開跑。（記者廖雪茹攝）

參加坊間機車考照駕訓班，費用約2800元到3700元不等，新竹縣在交通部、縣府和企業的疊加補助下，最高可獲得2700元補助，對象限定「設籍新竹縣民或在新竹縣就讀的學生」，今起開放申請，共有600個名額。

新竹縣政府與新竹區監理所今日攜手在縣府大廳舉辦宣傳記者會。縣長楊文科表示，機車機動性高，是許多民眾外出的交通工具首選，據統計，民國114年新竹縣地區報名參加機車駕訓班人數與113年相比成長39%，而參加機車駕訓考取駕照者，較未參加駕訓課程者，違規風險降低61%、肇事風險降低52%，顯示透過專業學習，可有效減少違規及降低事故風險。

楊文科說，機車駕訓補助政策除交通部補助1300元及縣府加碼400元，特別感謝企業跨域跨業提供疊加補助，包含新竹物流公司、福雄工程公司及竹北天后宮，分別加碼30萬元、20萬元及10萬元補助該計畫，共同為減少機車交通事故，提升道路交通安全盡一份心。

新竹區監理所長孫榮德指出，根據交通部統計資料，參加機車駕訓，上路後違規風險減少59％、事故風險減少36％，且同時參加機車駕訓及道路安駕者，違規風險更是降低64%、事故風險降低51%，顯現參加機車駕駛訓練，有助於降低事故發生。

縣府交通處表示，今年分成2階段疊加補助，補助時間為115年1月1日起至11月30日止。第1階段自115年1月1日起，補助150名（交通部1300元+縣府400元），目前名額已滿。第2階段則自115年3月3日起，補助600名（交通部1300元+縣府400元+跨域跨業疊加 1000元），額滿為止，疊加補助用完仍可申請交通部補助。

新竹區監理所也說明申請步驟，民眾須向新竹縣內機車駕訓班報名，完成學科6小時、術科10小時訓練，考取駕照後，即可於原報名駕訓班簽領補助。詳細補助方式及內容，請洽交通部公路局新竹區監理所：03-5892051#205官先生，日新駕訓班：03-5561212。

