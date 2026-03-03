桃園成立物流智慧運籌聯盟 市府參訪永聯物流園區共推產業升級

桃園市長張善政3日率市府團隊前往永聯物流旗下的楊梅OMEGA 2智慧物流園區參訪。（經發局提供）

​桃園市長張善政今（3）日率市府團隊前往永聯物流開發股份有限公司（ALP）旗下的楊梅OMEGA 2智慧物流園區參訪，實地了解園區在智慧倉儲、自動化技術上的創新成果，張善政表示，市府積極推動「桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟」，桃園智慧產業實力已獲國際肯定，盼透過產官學研資源整合，鞏固桃園在亞太智慧物流版圖的競爭地位。

張善政表示，永聯物流開發為全台規模最大的物流地產開發商，提供智慧物流基礎設施及共享倉儲解決方案，永聯物流開發長期深耕桃園，累計投資智慧物流基礎設施近新台幣300億元，此次參訪楊梅區建置全台灣最大智慧倉儲OMEGA 2，投資金額高達96億元，同區另開發OMEGA 3智慧物流園區，預計今年第1季啟用，另於大溪區開發OMEGA 4冷鏈自動化物流園區，投資金額約75億元，預計今年第4季啟用，永聯以實際投資行動深化在桃園的物流產業佈局，持續打造智慧物流新標竿。

永聯物流開發執行長張建泰表示，根據經濟部統計處資料，2024年台灣實體零售業與電子商務總零售產值達4.8兆元，面對零售業集中共配與電商物流的蓬勃成長，傳統存儲型倉儲已不足以應付市場對速度與彈性的需求，因此，永聯推出新一代轉運型物流基礎設施O-LINK，以「非存儲性、共享化」為核心理念，協助零售與電商業者在統一場域內完成供應鏈運作，透過越庫作業、智慧出入庫及自動分揀技術，大幅縮短庫存週轉時間、降低倉儲成本。

桃市府經濟發展局表示，日前舉行桃園供應鏈與物流智慧運籌聯盟首次會員大會，透過產官學研合作機制，促進經驗交流與技術分享，聚焦智慧倉儲、自動化運輸、冷鏈管理及永續轉型等議題，凝聚產業共識與合作能量，推動桃園物流產業邁向智慧化與永續化，未來聯盟也將共同研議並解決用地、人才、技術及營運模式等關鍵課題，協助物流產業突破發展瓶頸，強化整體競爭力。

