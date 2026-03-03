桃園燈會串聯舊城區導覽 感受街區美食與變遷

桃園燈會今年串聯舊城區，規劃兩大導覽行程，帶領民眾從下午漫步到黑夜。（觀旅局提供）

桃園燈會今年串聯桃園舊城區，推薦民眾沿舊城散步到燈會現場，賞燈之餘也體驗舊城風華及美食，市府也規劃舊城區導覽活動，帶領民眾走入歷史巷弄。

觀光旅遊局表示，為了讓旅客深度體驗桃園底蘊，邀請桃園市桃托邦藝文聯盟與桃園市城市觀光導覽協會，規劃假日、平日兩大精緻導覽行程，限定梯次出發，每團限量20人，帶領民眾從下午漫步到黑夜。

其中，桃園市桃托邦藝文聯盟舊城生活線， 以大廟景福宮為起點，串聯張豐勝花生之家、中崎本舖等老字號美食，並深入估衣巷品嚐青草茶，讓遊客透過「舌尖」感受舊城脈動； 桃園市城市觀光導覽協會文化變遷線，則從桃園車站後站的東南亞街區出發，穿越77藝文町與淘動漫，解說中正路的前世今生，最終銜接至燈會主燈區，讓民眾在專業解說下，了解燈藝與土地的深層連結。

觀旅局表示，在燈會現場也有一群幕後功臣，約50位的導覽志工提供遊客服務，尤其連假期間人潮擠得水洩不通，志工們即便嗓音沙啞，仍透過麥克風賣力解說，導覽內容涵蓋環保永續的「馬上鑽」燈組、結合在地產業的「花開富貴」以及農業永續「馬力食足」等，讓民眾從看熱鬧進階到看門道，此次服務團隊更加入多國新住民生力軍，提供英、日、泰、印、越等語言服務。

越南籍導覽員玉丹分享，當她以母語解說「AR太陽門」寓意時，看見同鄉眼神中閃爍的光芒，讓她感受到跨越國界的幸福與歸屬感；志工隊長任中華說，燈會雖僅有12天，但每位夥伴都在這段旅程中找到了工作的價值，最感動的，莫過於與遊客之間那份真誠的互動。

桃園燈會約有50位導覽志工提供遊客服務，有多國新住民生力軍加入。（觀旅局提供未）

