    生活

    有機耕作承租公有或台糖農地享6折 已逾2千公頃獲優惠

    2026/03/03 13:19 記者楊媛婷／台北報導
    農民承租國有土地或台糖土地從事有機農作，可享有租金優惠。（農糧署提供）

    農民承租國有土地或台糖土地從事有機農作，可享有租金優惠。（農糧署提供）

    為推廣有機種植與減輕農民租金負擔，農業部農糧署表示，只要通過有機驗證或友善耕作審認的農民，只要承租公有或台糖農地從事有機耕作，租金可享有6折優惠，目前已有超過2千公頃的公有或台糖出租農地獲得優惠。

    國內有機、友善耕作的栽種面積呈現逐年增加趨勢，為鼓勵更多農民轉型為有機或友善耕作，農民承租國有土地或台糖土地從事農作可享有6折優惠，農糧署主秘陳立儀進一步說明，相關租金優惠必須符合農地農用原則，承租的國有或台糖土地必須是農業用地，租金優惠採取申請制，承租的農民必須在通過驗證或審認後提出申請，租金優惠從申請日得下個月起算，享有租金優惠的農地必須持續從事有機農業。

    陳立儀表示，享有租金優惠的農民若終止有機耕作，就會喪失優惠資格，不再享有優惠，不但租金恢復按原價計收，若涉及違反契約規定，還會按租賃契約規定事項處置。

    針對有部分公有土地管理機關或國營事業農地管理並非透過租賃方式，而是採委託經營方式與農民合作，農民支付的是權利金而不是租金，農糧署表示，考量有些委託經營的性質與農地租賃相近，公有土地管理機關或國營事業可比照租金優惠的方式，提供權利金的優惠，農民可向委託經營的單位洽詢是否適用。

