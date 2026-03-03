中東戰火影響87團、2364人 觀光署：121人已搭上返台班機

交通部觀光署統計，自2月28日起受影響團體共約87團、2364人。（路透）

美以在2月28日發動「史詩怒火行動」，針對伊朗發動大規模軍事打擊，伊朗隨後對海灣地區的美、以基地進行報復，許多中東航班中斷；交通部觀光署統計，自2月28日起受影響團體共約87團、2364人，其中返台受航班影響的旅客約51團、1415人中有5團、121人已搭上返台班機。

觀光署表示，經洽詢主要辦理旅行社，統計自2月28日起受影響團體共約87團、2364人，包含累計取消出團退費約36團、949人，返台受航班影響的旅客約51團、1415人，其中5團、121人已搭上返台班機，陸續抵台。

觀光署表示，就尚未搭機返台的團體，協助安排返台班機，如尚未能獲得機位者，均由旅行社安排飯店住宿，並提供餐食，等候返台航班。

觀光署說明，旅客參加旅行社辦理之中東或歐洲團（經中東轉機），因戰爭影響致中東領空關閉航班取消，屬於不可歸責於雙方當事人的事由，旅客取消行程得依國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項第14點規定辦理，即旅行社於扣除已代繳行政規費、履行契約已支付的必要費用後應將餘款退還旅客，或是旅客也可與旅行社協調延後出團或轉團。

觀光署指出，旅遊途中因航班取消致旅客滯留當地，依國外旅遊定型化契約規定，所增加的費用，應由旅行社負擔，不得向旅客收取；所減少的費用，應退還旅客。

