成大持續推動跨域彈性學制 多種模式助學生規劃自主學習

跨域學習是未來趨勢！今年學測甫放榜，面對選擇興趣還是前景的升學十字路口，成功大學持續推動學習彈性化，透過「跨域彈性學制」、「領域專長」等多種模式，整合全校學習資源，學生可透過自主客製化學分、規劃專屬跨院課程組合等，即使人文科系學生也能參與AI、淨零等領域，讓學習更廣闊。

事實上，在人工智慧、淨零轉型與數位創新快速推動的時代，單一專業已難以回應未來挑戰。成大指出，校方自113學年度正式啟動「跨域彈性學制」，以「客製化 128 學分」為核心理念，整合全校11個學院、47個系所資源，打破傳統學科界線，提供學生更彈性、高自主性與具制度支持的學習路徑。

成大後續在114年更正式推動以「領域專長」為核心的彈性學制，教務長沈聖智表示，未來的關鍵不在於單一學科的選擇，而是在於多元跨域學習下所能創發的各種可能選擇。校方啟動跨域彈性學制，讓學生可依據興趣與生涯目標，自主規劃跨院課程組合，畢業可取得跨領域校學士學位，讓學生不再只是「就讀某一系」，而是能在成大豐厚的學術沃土中，培養出屬於自己的專業樣貌。

就讀中文系的學生分享，因對人工智慧與跨域學習深感興趣，大二時鼓起勇氣自學並嘗試製作聊天機器人與網站，進而申請跨域彈性學制。雖然一開始十分緊張，擔心非本科背景會受到質疑或勸阻，「但教授們都非常鼓勵不同科系的學生交流與合作」。而在課堂與專題實作中，不僅跨出舒適圈，也結識來自不同學院的夥伴，逐步建立跨域自信。

學生也提到，人文背景讓自己在技術實踐之外，更關注科技對社會與文化的影響。因此在參與專題製作時，不只思考如何實現，更會思考為何而做。如在參與MRI醫學影像分割專案時，會思考是否能將類似的影像辨識方法應用於甲骨文字解讀，並與教授討論進一步的可行性。

此外，沈聖智說明，跨域彈性學制亦提供「雙學士模式」與「專長學士模式」。雙學士模式讓學生在原系所的基礎上，加修領域專長微學程，取得雙學士學位；專長學士模式則開放高度自主規劃，培養更具個人特色的專業能力。3種路徑並行下，展現成大學習制度設計極具彈性與前瞻，同時擁抱專業深度與跨域廣度，讓理、工、醫、管與人文對話，讓創意與科技交會。

