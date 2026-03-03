為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    苑裡國小通學步道重鋪拓寬 今辦啟用儀式

    2026/03/03 13:06 記者蔡政珉／苗栗報導
    苑裡國小通學步道重鋪拓寬，今辦啟用儀式。（記者蔡政珉攝）

    苑裡國小通學步道重鋪拓寬，今辦啟用儀式。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣苑裡鎮苑裡國小周邊的人行通學步道已使用近20年，長期存在鋪面損壞、凹凸不平等安全隱患。經學生、家長及地方民眾反映，校方積極向內政部國土管理署爭取補助，投入總經費750萬元進行全面翻新，不僅重新鋪設步道並拓寬至1.5公尺。工程現已順利完工，苗栗縣長鍾東錦今日會同國土署代表及校方共同主持啟用儀式。

    針對苗栗縣多所學校正積極推動通學步道建置，縣長鍾東錦在儀式中感性表示，先前竹南、頭份地區曾因設置步道引發路權爭執，他也曾親自主持會議協調。鍾東錦強調，學生進入校園「只有一條路」，但車輛的行駛動線與速度是可以調整與改變的。儘管設置步道可能導致路幅縮減，但車輛行經校門口本就應減速慢行，他堅定主張「通學步道是絕對該做的事」，並感謝前內政部長林右昌、現任部長劉世芳及國土署對苗栗人本交通政策的鼎力支持。

    苑裡國小校方指出，工程於汽車接送區增設「避車彎」區隔汽、機車動線減少交織衝突；另調整行人穿越線位置並採取「退縮設計」，確保駕駛與學童的視線不再受阻，過馬路更安心。此外，校園周邊也新設圍籬與停車場鐵捲門，進一步強化校園整體的門禁防護。步道則融入苑裡在地的「紅磚」文化元素，展現深厚的人文美感。

